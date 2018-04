FOSSER VIDERE: Ada Hegerberg og Lyon er i Champions League-finalen igjen. Her i duell med Manchester City-kaptein Steph Houghton. Foto: EMMANUEL FOUDROT / X02976

Hegerberg: Ikke tema å snakke med NFF

Publisert: 29.04.18 17:58 Oppdatert: 29.04.18 18:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-29T15:58:12Z

LYON (VG) Nils Johan Semb har sendt sms til Ada Hegerberg (23) med spørsmål om å «gjenoppta samtalene», men uten å nøle slår Lyon-stjernen fast at det ikke er aktuelt å spille i VM-kvalifiseringen for Norge.

Det sier hun noen få minutter etter at hennes Lyon ble klar for sin tredje strake Champions League-finale.

– Det går ikke an å beskrive følelsen. Det er helt enormt. Men vi må vinne finalen også. Nå må vi nullstille, sier hun i samtale med VG og Dagbladet i en godt befolket intervjusone på Parc Olympique i Lyon.

Hun er lykkelig. Veldig lykkelig. Det meste går hennes vei denne sesongen. 46 mål på 26 kamper er intet annet enn helt vilt, hun er Champions Leagues suverene toppscorer og hun kan vinne turneringen for tredje sesong på rad.

Men de som drømmer om at Ada Hegerberg snart er tilbake på landslaget, kan glemme det.

Norge kjemper en hard kamp med europamester Nederland og Irland om en direkteplass i VM i Frankrike neste sommer. Fire kamper gjenstår, men de går altså uten Europas kanskje aller heteste spiss.

– Nils Johan har sendt melding til meg om det er åpent for diskusjon igjen, men jeg har sagt at det ikke er noe tema. Jeg trenger ikke gå mer inn på det, men jeg er her nå, og slik blir det fremover også, sier hun.

– Jeg trenger ikke å gå noe mer inn på hvorfor. Men det er ikke noe mer tema. Jeg har ikke lagt fokus på det. Jeg er her nå, og det er sånn det skal være fremover også. Jeg har ikke noen mer kommentar om det.

– Du tror ikke at du kommer til å spille i VM-kvalifiseringen nå?

– Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre.

På spørsmål om hun vil spille i VM neste år, dersom Norge går dit, sier hun:

– Nei, slik det ser ut nå, gjør jeg ikke det. Det her er en beslutning som var klar fra starten av, og ingenting har endret seg. Jeg fortsetter planen min.

– Inviterer Semb til dialog?

– Nils Johan har skrevet en melding til meg og spurt om det er åpent for diskusjon igjen, men det har jeg sagt at det ikke er noe tema akkurat nå. Så så «kort» er det, sier hun og vil heller ikke spekulere i hva hun vil tenke etter Champions League-finalen.

Hun blir konfrontert med at det kommer til å gjøre vondt for mange, dersom Norge spiller VM i Frankrike uten henne.

– Ja, det gjør det. Det gjorde «jækla» vondt å ta den beslutningen for meg også, men jeg var nødt til å ta den, sier hun.

Journalist Antoine Osanna fra regionavisen Le Progrès de Lyon mener Hegerberg er blitt en bedre spiller etter sitt nei til Norge.

– Hun er Europas beste spiss. Dette er den beste sesongen hennes i Lyon, Jeg synes Ada er blitt en enda bedre spiller etter at hun takket nei til landslaget, sier han.

– Det kan fort hende. Nå har jeg lagt fokus på det jeg skal legge fokus på. Mentalt har jeg blitt mye forstyrret de siste årene, og det er ikke sånn det skal være. Nå er jeg her, jeg får ekstra tid til å trene beinhardt. Jeg terper og terper og terper foran mål, jeg lever i nuet og bruker tida godt her.

– Kan du sette ord på 46 mål på 26 kamper?

– Effektivitet. Det handler mest om uttelling. Det er der jeg føler jeg har prestert best i år. Og det er flere kamper igjen.

Denne artikkelen handler om Ada Hegerberg