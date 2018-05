MØTES SNART: Julie Voktor Pedersen og Eline Torneus skal snart lede hvert sitt lag når Sortland og Skjervøy møtes i 3.divisjon. Foto: Privat og Arne Teigen/Framtid i Nord

Virkelighetens Helena Mikkelsen’er: Klar for historisk duell

Publisert: 01.05.18 11:52

FOTBALL 2018-05-01

De er virkelighetens Helena Mikkelsen’er: De to tidligere toppspillerne Julie Voktor Pedersen (28) og Eline Torneus (28) møtes i historisk duell - som trenere for hvert sitt herrelag.

Torneus har hele sesongen vært trener for Skjervøy, mens Sortland ansatte Julie Voktor Pedersen da deres trener, Steve Edvartsen, måtte gi seg av helsemessige årsaker nylig.

– Det er vel på tide at to kvinner møtes som trenere for herrelag i 3. divisjon, sier Pedersen til VG.

Både hun og Torneus forteller at de har fulgt NRK-serien «Heimebane», der Ane Dahl Torp i rollen som Helena Mikkelsen blir trener for elitelaget Varg.

– Jeg gleder meg til å møte Julie. Det er ikke første gang jeg har ei dame på motsatt laglederbenk, men første gang det skjer i en herrekamp, sier Eline Torneus.

Hun spilte tidligere toppfotball for Røa, mens Julie Voktor Pedersen har spilt for Kolbotn og Medkila.

– Etter som vi er like gamle, har vi nok møttes i en del kamper, sier Torneus.

– Det er mange som drar paralleller mellom meg og Helena Mikkelsen. Jeg kjenner meg igjen i karakterene, men jeg skal ikke si at jeg blir drevet fram av TV-serien, sier Skjervøy-treneren.

– Det har vært en veldig bra TV-serie. Den tar opp mange relevante ting når det gjelder å være fotballtrener, sier hennes kollega Sortland-treneren.

Julie Voktor Pedersen føler at hun har kompetansen til å gå i gang med en slik jobb med blant annet mastergrad i coaching og idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole.

– Jeg har aldri tenkt over det å trene herrer. Foreløpig er ambisjonene å komme så langt som mulig.

– Med bakgrunn fra idrettspsykologi er jeg selvfølgelig opptatt av hvordan jeg skal få det beste ut av spillerne.

Heller ikke Torneus har noen klare ambisjoner.

– Jeg prøver å utvikle meg hver dag. Jeg er inne i mitt andre år som trener og må finne ut om jeg passer til det og er god til det.

– Leder kvinner fotballag på en annen måte enn menn?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke jeg har vært med lenge nok til å svare på det. Det blir bare synsing, mener Eline Torneus.

– Uansett blir det en spesiell opplevelse når Julie og jeg skal lede hvert vårt lag.

