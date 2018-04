SEMIFINALEKLARE: Romas Daniele de Rossi, Liverpools Mohamed Salah, Real Madrids Cristiano Ronaldo og Bayern Münchens Franck Ribery. Foto: REUTERS / AP / AFP / REUTERS

Ekspertene samstemte: Liverpool mot Real Madrid i Champions League-finalen

Publisert: 13.04.18 19:52

Det nærmer seg slutten på Europas gjeveste klubbturnering. Slik tror ekspertene at semifinalene i Champions League ender.

Fredag ble de trukket, og da ble det klart at vi får en reprise av finalen i 1984 mellom Roma og Liverpool (Liverpool vant 4–2 etter straffer). Det var der «legenden om mannen med gummibeina» ble født .

I den andre semifinalen møtes Real Madrid og Bayern München , som sist møttes i forrige sesongs kvartfinale. De to oppgjørene endte på dramatisk vis og med Real Madrid videre etter ekstraomganger .

Men hvordan går det denne gang? VG har vært i kontakt med fire eksperter, Rolf Otto Eriksen, Kasper Wikestad, Petter Veland og Jan Åge Fjørtoft, som har spådd hvilke lag som tar seg til Champions League -finalen i Kiev den 26. mai.

Rolf Otto Eriksen, Serie A-kommentator

Liverpool - Roma: – Liverpool. Dette var egentlig drømmefinalen min, for da hadde vi fått reprise av 1984-finalen. Dette er to trenere som har litt samme filosofi, bare i tysk (Jürgen Klopp i Liverpool) og italiensk (Eusebio Di Francesco i Roma) utgave. Begge liker høyt press og å dominere kamper, Roma kanskje enda mer med ball. De passer hverandre på en måte, men kommer til å møte litt av seg selv. Liverpool er veldig knapp favoritt.

Bayern München - Real Madrid: – Real Madrid, rett og slett fordi toppnivået deres er så høyt. Bayern har det litt for lett i Bundesliga, spiller litt for få kamper der de virkelig må tenne på alle plugger og så er jeg litt usikker på dem når motstanderen blir litt god.

Antatt finale: Liverpool - Real Madrid

Drømmefinale: Liverpool eller Roma - Bayern München. – På vegne av italiensk fotball hadde det vært enormt om Roma, det fjerde beste laget, kom seg til finale. Men jeg har vært Liverpool-supporter fra liten av og klarer ikke si at jeg ikke ønsker de videre.

Kasper Wikestad, Premier League-kommentator

Liverpool - Roma: – Liverpool. Roma var på papiret er den enkleste motstanderen for Liverpool, men det er også en motstander som Klopp & Co. ikke kan ta for gitt. Liverpool fremstår imidlertid med en helt annen ryggrad og soliditet enn før, i hvert fall av det jeg har sett under Klopp. De kan score på både hjemme- og bortebane, og derfor spår jeg Liverpool videre.

Bayern München - Real Madrid: – Real Madrid. Først og fremst er det en fantastisk kamp. Begge to har kunnet sette ligaen litt i andre rekke; Real Madrid fordi de vet at de ikke vinner og Bayern fordi de har vunnet. Jeg velger Real Madrid, litt ut fra at de har Cristiano Ronaldo og litt ut fra den Champions League-historikken de har fra de siste årene.

Antall finale: Liverpool - Real Madrid

Drømmefinale: Liverpool - Real Madrid: – Det kan fint være en drømmefinale også. Det er et historisk sus over en slik kamp, med to lag som har stolte tradisjoner i Europa og som favner ekstremt bredt over hele verden. Det er også to klubber med kanskje verdens mest spennende offensive spillere. Der er Liverpool kanskje en underdog, men det kan passe dem bra i så fall.

Petter Veland, La Liga-kommentator

Liverpool - Roma: – Liverpool fordi de har flere matchvinnere. Salah, Firmino og Mané er hakket hvassere enn det motparten har å tilby selv om jeg har fått voksende respekt for Dzeko. Jeg synes Liverpool har et enda høyere toppnivå enn Roma.

Bayern München - Real Madrid: – Real Madrid. Jeg kan ikke si noe annet på bakgrunn av de siste fem sesongene i Champions League. Manager Zinedine Zidane har ikke tapt en «tellende kamp» i Champions League i løpet av sine to år som manager, og forrige sesong, da de to møttes, var det Real Madrid som trakk det lengste strået. Det tror jeg de gjør nå også.

Antatt finale: Liverpool - Real Madrid

Drømmefinale: Liverpool - Real Madrid. – Det er de to lagene som kommer til å skape mest interesse og som har mest fans rundt om i verden. Skal man velge to av de fire semifinalelagene, er det Liverpool og Real Madrid som ut fra alle aspekter peker seg ut.

Jan Åge Fjørtoft, Viasat-ekspert

Liverpool - Roma: – Liverpool. Jeg har sagt at Liverpool kan slå alle og bli slått ut av alle, men de har fått en slik soliditet over spillet sitt som gjør at de er bedre bakover. Det er noe med den entusiasmen Klopp har klart å skape i Liverpool, litt som i Dortmund, og selv om Roma gjorde en fantastisk prestasjon mot Barcelona, så vil jeg si Liverpool. Fordel 60–40.

Bayern München - Real Madrid: – Real Madrid. Jeg føler jeg har sett den kampen veldig mange ganger, og det er en helt åpen kamp. Bayern har vært flinke til å vinne kamper i år, og det er ingen dårlig egenskap. Men de har ikke imponert like mye spillemessig, og Lewandowski har ikke vist form i Champions League. Og på motsatt side, i Real Madrid, har de flere matchvinnere samt matchvinneren over alle: Cristiano Ronaldo. Det gjør at jeg velger Real Madrid, fordel 60–40.

Antatt finale: Liverpool - Real Madrid.

Drømmefinale: – Det vil jeg ikke svare på. Det som er sikkert, er at det blir en fantastisk finale uansett. Og så er det blir det ingen finale med to lag dra samme land. Det synes jeg er bra.