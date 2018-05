KULTHELT: Andrew Robertson har kjapt rukket å bli en helt blant Liverpool-fansen. Foto: CARL RECINE / X03807

Liverpool-stjernen i 2012: Livet er søppel

Publisert: 24.05.18 12:25

I 2012 skrev Andrew Robertson (24) at livet var søppel og at han trengte en jobb. Da spilte han på nivå tre i Skottland. Så skjøt karrièren fart.

– Han har blitt en kulthelt og fått en stor stjerne blant fansen. Det ble merket veldig kjapt. Folk rundt og i Liverpool liker slitere som Robertson, så det er ikke overraskende at Liverpool-folk har trykket han til brystet sitt, sier Tore Hansen, daglig leder for Liverpools norske supporterklubb.

Kontrastene er store for 24 år gamle Andrew Robertson, som for bare seks år siden spilte for Queen’s Park. Da spilte laget i Scottish League One, som i 2012 var skotsk tredjenivå.

Den 12.august 2012 tweetet Robertson følgende:

Året etter, i 2013, ble han intervjuet av en avis der han svarte følgende på hvor han var om fem år (altså i 2018):

– Det er enkelt, egentlig. Jeg håper å være en profesjonell fotballspiller på et så høyt nivå som mulig - spille hver uke.

Robertson, som på den tiden var 19 år (født i 1994), kunne ikke fått mer rett.

I juli 2013 signerte han for Dundee United og ble umiddelbart en del av startelleveren til det skotske eliteserielaget. Han ble kåret til landets unge spiller i 2013–14, og kom på årets lag samme sesong. 5.mars 2014, i en alder av 19, debuterte han også på det skotske A-landslaget, bare fem måneder etter debuten på U-21-landslaget til Skotland.

Startet playoff-finale

Etter bare en sesong i Skottland, kom Premier League-klubben Hull på banen i juli 2014. Robertson ble kjøpt for 2.85 millioner pund, og backen signerte for tre år med tigrene. Også i Hull fant Robertson seg kjapt til rette, og allerede i august ble han kåret til månedens spiller i klubben. Men selv om Robertson gjorde en god figur på venstrebacken for Hull, kunne han ikke hindre nedrykk med klubben.

I mai 2015 startet han playoff-finalen mot Sheffield Wednesday, en kamp Hull vant 1-0. Opprykket til Premier League var et faktum. Likevel fikk hverken Robertson eller klubben være lenge i ligaen – det var rett ned igjen med fattige 34 poeng etter en skuffende 2016/17-sesong. Men en spiller imponerte: Andrew Robertson.

– Andrew var en av mange yngre spillerne Hull måtte gi tillit til, mange spillere begynte å forlate klubben. Litt som i Liverpool tok han godt vare på sjansen han fikk. Sammen med Clucas ble den venstrekanten både ungdommelig og farlig. Han ble, som i Liverpool, bare sikrere og sikrere utover i sesongen, sier Jonas Nilsson, sjef for Hull sin skandinaviske supporterklubb.

Samme året som Hull rykket ned fra Premier League, valgte Jürgen Klopp å kjøpe backen for beskjedne åtte millioner pund. Mange var usikre på hva Robertson, som spilte på et lag som rykket ned, kunne bidra med på et topplag i Premier League. Men allerede i sin Liverpool-debut i ligaen mot Crystal Palace i ligaen imponerte Robertson.

Startet 23 ligakamper – scoret i siste kamp

– Hvis Liverpool har hatt et venstrebackproblem, er det løst nå, skrev This is Anfields James Nalton etter kampen. Han kåret også Robertson til banens beste og ga han åtte av ti på børsen.

I 2017/18-sesongen til Liverpool i Premier League fikk Robertson starte 23 kamper, og han scoret sitt første Liverpool-mål i siste seriekamp mot Brighton. I tillegg startet han begge kampene i både Champions League-kvartfinalen mot Manchester City og i semifinalen mot Roma, og spilte 360 minutter av 360 mulige. Nå er han klar for finale mot Real Madrid lørdag.

– Det tok litt tid før han etablerte seg, men han har virkelig tatt muligheten med begge hender. Han er solid fremover og bakover, og er offensiv i tankegangen. Han kan slå gode innlegg og har det meste som en back trenger. Liverpool har jo slitt litt på den posisjonen de siste årene, det er jo ti år siden John Arne Riise spilte og folk tenkte «han spiller venstreback, og ferdig med det». Nå har vi en ny i Robertson, sier Hansen fra Liverpools supporterklubb.

PS! Robertson er for øvrig den første skotten til å spille i en CL-finale siden Paul Lambert løftet trofeet med Borussia Dortmund for 21 år siden.