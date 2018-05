HEVDER SEG ÆREKRENKET: Svein-Erik Edvartsen får bistand fra sin venn John Christian Elden. Foto: Trond Solberg

Edvartsen tar Graff-søksmål til Oslo tingrett

Publisert: 03.05.18 16:55 Oppdatert: 03.05.18 17:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-03T14:55:20Z

Etter at forliksrådet måtte innstille injuriesaken Svein-Erik Edvartsen hadde anlagt mot NFF-topp Svein Graff, tar fotballdommeren nå det personlige søksmålet rett til Oslo tingrett istedet.

Edvartsens advokat, John Christian Elden , sendte inn søksmålet på vegne av sin klient onsdag.

Bakgrunnen er en uttalelse Graff kom med da Edvartsen fikk sparken på dagen som seksjonsleder i NFF i fjor høst.

Graff sa da at Edvartsen hadde utført handlinger som var «uforenlig» med jobben han hadde i NFF.

Fotballdommeren tok først saken til forliksrådet, men Graff kunne med loven i hånd kreve at rådet innstilte behandlingen på grunn av treg saksbehandlingstid.

Nå svarer altså Edvartsen i form av søksmål til Oslo tingrett.

«Jeg har sluttet å la meg forundre over NFF og deres talspersoners trang til å få tvister behandlet i retten i stedet for ved mekling eller i forliksrådet på en enkel og billig måte uten advokater. Men når Graff først ber om utsettelse, deretter godtar berammelse i mai etter at forliksrådet har bestemt at de skal behandle saken, for deretter å kreve behandlingen innstilt når fristen på tre måneder passeres uken før forhandlingene, leker han med rettssystemet på en måte som må bringe ham inn i retten» skriver Elden i en tekstmelding til VG.

Allerede mandag antydet Elden at det kunne bli aktuelt å ta Graff til Oslo tingrett. Da avviste Graff påstandene om trenering og sa at han ville forholde seg profesjonelt til det (mulige injuriesøksmålet) på samme måte som han har gjort tidligere .

– Som Elden selv påpeker er det Edvartsen som saksøker NFF og meg personlig. Det er grunnen til at vi må møte i retten. Nå blir det opp til tingretten å avgjøre sakene uavhengig av Eldens gjentatte prosederinger i media, skriver Graff i en SMS til VG.

Saken som ble sendt til Oslo tingrett onsdag må ikke forveksles med Edvartsens andre søksmål - rettet mot Norges fotballforbund. Arbeidsrettssaken er berammet i Oslo tingrett 11. juni og handler om NFF hadde grunnlag for å avskjedige 38-åringen eller ikke.

Advokat Elden ønsker ikke å gjennomføre et ordinært telefonintervju, men har fått en rekke spørsmål på e-post fra VG.

Blant disse er spørsmål om hvorfor det personlige søksmålet mot Graff ikke kan være en del av arbeidsrettssaken i juni, og hvorfor Graff saksøkes personlig når han har uttalt seg i verv av å være NFF-direktør.

«Saken står på egne ben, da Graff ikke kan ta en personalsak og fremsette påstander fra denne offentlig. Det er som om forbundet egentlig vil undergrave sine egne forhandlinger og muligheter til minnelige løsninger. Da får heller dette ta sine år i de ulike rettssakene» skriver Elden uten å adressere spesifikke spørsmål.

Påstanden det reageres på

Det var i fjor høst at Edvartsen ble avskjediget på dagen som seksjonsleder i Norges fotballforbund. NFF mener 38-åringen har sendt flere e-poster i falsk navn, mens han selv nekter for dette.

Det er NFF-direktør Svein Graffs uttalelse i forbindelse med avskjedigelsen som er utgangspunktet for påstandene om ærekrenkelse:

«NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF» sa Graff i september i fjor.

Svein Erik Edvartsen og advokat Elden mener dette er en ærekrenkelse og at Graff brøt taushetsplikten ved å uttale seg som han gjorde.

Graff mener derimot at han uttalte seg som NFF-representant, og ikke privatperson. Samt at arbeidsrettssaken som starter i juni faktisk vil klargjøre hvorvidt Edvartsen utførte handlinger som gjorde at han kunne bli avskjediget eller ikke.

Forliksrådet innstilte saken

Etter det VG forstår skal Svein-Erik Edvartsen og advokat John Christian Elden ha blitt provosert over det de oppfattet som trenering fra Graff sin side i forbindelse med forliksrådets behandling av den første klagen.

Så du denne? Feilsendt e-post: NFF-topp totalslakter Edvartsen

Graff skal på et tidspunkt i vinter ha bedt forliksrådet innstille saken og vente på avgjørelsen i arbeidsrettssaken som starter i juni. Forliksrådet brukte så noen uker på å avvise dette og berammet saken til 9. mai.

Men idet kalenderen viste slutten av april, var det mer enn tre måneder siden Graff fikk forkynt kravet Edvartsen rettet mot ham. Og da kunne Graff - med loven i hånden - kreve saken innstilt.

NFF-direktøren avviste tidligere denne uken at han trenerte saksgangen.