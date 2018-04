FØRSTE STIKK: Caroline Graham Hansens Wolfsburg tok en overbevisende seier i London. Her fra en kamp i mars. Foto: Boris Streubel / Getty Images Europe

Graham Hansen vant duellen mot Mjelde: - Føler veldig med Maren

Publisert: 22.04.18 20:54 Oppdatert: 22.04.18 22:13

(Chelsea Ladies - VfL Wolfsburg Frauen 1-3) Foran landslagssjef Martin Sjögren var det liten tvil om at Caroline Graham Hansen (23) fikk mest å juble for i den norske Champions League-duellen mot Maren Mjelde (28).

– Jeg ser på de som meget store, sier Hansen til VG på spørsmål om hvordan hun vurderer Wolfsburgs finalesjanser etter seieren i London.

Maren Mjeldes Chelsea-lag tok en tidlig ledelse, men etter det handlet det aller meste om Wolfsburg og de kunne til slutt juble over et glitrende utgangspunkt før returoppgjøret kommende helg. Men Hansen har ikke tenkt til å hovere overfor sin landslagsvenninne.

– Jeg føler veldig med Maren, spesielt siden hun var uheldig og scoret et selvmål. Hun kom bort til meg etter kampen og gratulerte, tok tapet med stoisk ro. Jeg er sikker på at de kommer til å gi oss en tøff kamp neste søndag, fortsetter lynvingen - som var sterkt delaktig i Wolfsburgs siste scoring.

Neville og Sjögren

Både Norges landslagssjef Martin Sjögren og den engelske landslagstreneren Phil Neville var på plass i London for å overvære semifinalen.

De fikk se et Chelsea-lag som dundret ut av startblokkene og scoret på kampens første sjanse. Ji So-Yun dro seg fint fri og avsluttet i det lengste hjørnet, men reprisene viste at ballen var ute av spill i det foregående trekket og at scoringen aldri skulle stått.

Derfra handlet imidlertid alt om Wolfsburg, som koplet et sterkere og sterkere grep om kampen jo eldre den ble. Utlikningen kom ved en glitrende Sara Bjork Gunnarsdóttir, før Maren Mjelde var uheldig og sendte gjestene i ledelsen rett før pause med et selvmål - begge scoringene med hodet.

VG Live: Slik var hele semifinalen

Til tross for selvmålet, får Mjelde gode skussmål fra sin landslagssjef.

– Jeg mener hun var Chelseas beste spiller i dag, sier en ikke helt uhildet Martin Sjögren til VG.

Han så kampen med den skadde landslagsspilleren Maria Thorisdóttir, som ifølge Sjögren er klar til returoppgjøret om en uke.

«Cruise control»

Og om ikke Graham Hansen var involvert i de to første scoringene, var hun i aller høyeste grad delaktig i den tredje. Etter et hjørnespark dro hun seg fint ned mot dødlinja og slo inn et giftig innlegg. På bakre stolpe ventet Lara Dickenmann, som akrobatisk klinket ballen i motsatt hjørne.

– Det var en «tight» kamp med lite rom, men Caroline er flink til å drive med ball og utfordre, skape ubalanse. En veldig viktig spiller både for Wolfsburg og oss, sier Sjögren om spilleren som scoret to mål mot Nord-Irland for to uker siden.

Derfra var det «cruise control» for Wolfsburg, som med 3–1 på bortebane sikret et aldeles glitrende utgangspunkt for neste søndags returoppgjør.

Tidligere på dagen var en annen nordmann i Champions League-aksjon, men Ada Hegerberg var først og fremst frustrert etter Lyons 0–0-kamp borte mot Manchester City .

PS! Returoppgjørene i Champions League-semifinalen spilles søndag 29. april.