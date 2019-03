I NEDERLAND: Martin Ødegaard er godt kjent i nederlandsk fotball. Han har tilbragt de siste sesongene der på lån i henholdsvis Heerenveen og Vitesse. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Marca: Ajax ønsker å kjøpe Ødegaard

Ajax ønsker å gjøre Martin Ødegaard til deres spiller, skal vi tro spanske Marca. Nederlenderne skal være villig til å legge nær 200 millioner kroner på bordet for å sikre seg rettighetene til den Real Madrid-eide Vitesse-spilleren.

Publisert: 04.03.19 23:22







Ødegaard er for øyeblikket på utlån til Vitesse, og der har han gjort sakene sine bra. I helgen bidro han med tre assist i 4-1-seieren mot NAC Breda...

Og det er ikke lenge siden han banket ballen i mål fra 40 meter:

Han har gjort det så bra at serietoer Ajax ønsker å gjøre den norske landslagsspilleren til sin egen, og det på permanent basis, ifølge Marca.

– Ajax er ute etter å sikre seg tjenestene til Martin Ødegaard , og skal være villig til å betale nær 20 millioner euro (omkring 200 mill. kroner), skriver den spanske sportsavisen, samtidig som den presiserer at «Real Madrid per dags dato ikke har planer om å å selge nordmannen».

Det var NTB som først siterte Marca, og Petter Veland, ekspert på spansk fotball, mener det er helt naturlig at det oppstår rykter rundt den norske profilen.

– Det er nok ganske mange som kommer til å mene og vite og hevde fremover, men det er bare fint. Hadde det vært helt stille rundt ham, ville det betydd at han ikke viste seg særlig frem. Det er aldri dumt at det er litt fuzz rundt en spiller, sier Veland.

Han har fått med seg Marca-nyheten, sier at han ikke har gjort egne undersøkelser for å finne ut av om det stemmer, men bemerker at det ikke er noe som tilsier at det er noe i det på dette tidspunkt. Samtidig:

– Jeg regner med at Ødegaard selv og folkene rundt ham tenker på forskjellige muligheter til sommeren. Plan A er i utgangspunktet en karriere i Madrid, men sommeren 2019 blir nok litt enten-eller. Enten blir han en del av A-stallen eller så blir han fort solgt med tilbakekjøpsklausul. Men han kan ikke fortsette å bli leid ut så mye lenger. Det går også på markedsverdien hans og at han har en kontrakt som går ut i 2021. Det er helt naturlig at man snakker om klubber og at rykter oppstår, sier Veland.

Real Madrid og Ajax møtes for øvrig til den avgjørende Champions League-åttedelsfinalen tirsdag. Real Madrid har 2-1 å gå på fra oppgjøret i Amsterdam.