SUKSESS: Raúl Jiménez, her i kamp med Chelsea Pedro sist helg, har gjort det strålende på lån hos Wolverhampton denne sesongen. Foto: Gerry Penny / EPA

Dette er goalgetteren Solskjærs menn må stoppe

Raúl Jiménez (27) er spilleren som Ole Gunnar Solskjær bør frykte foran lørdagens FA-cup-kvartfinale.

Publisert: 16.03.19 07:58







Han har vært så god for Wolverhampton at det sies at «Ulvene» vil sprenge overgangsrekorden for å sikre seg ham «på heltid».

Mexikaneren er til nå på lån fra Benfica. I meksikanske medier heter det seg at Wolverhampton skal være villig til å betale opp mot 400 mill. kroner for Jiménez, som i så fall også vil bli den dyreste meksikanske fotballspilleren noen sinne.

Han har 12 mål og seks assists på 30 ligakamper til nå, noe som betyr at han virkelig har innfridd siden han til Wolverhampton i sommer.

les også Solskjær svarer Berg: – Ikke helt på viddene

I Tippekampens barndom ble vi foret med Wolverhampton-kamper. Da heter heltene Derek Dougan, John Richards, Kenny Hibbitt ... I dag har de helt andre navn - og har også andre pass. Av Wolverhamptons 38 ligamål til nå, er bare ett scoret av en engelskmann. De fleste målscorerne behersker aller best portugisisk og spansk.

Jiménez er nå bare en scoring fra å tangere landsmannen Javier Hernandez sin beste sesong for Manchester United - 13 ligamål i 2010–11. Og har altså - trolig - åtte kamper til å gjøre det på.

Takket være meksikaneren drømmer Wolves-tilhengerne om ære og heder i cupen. Det er lenge siden sist. De vant aldri FA-cupen i Tippekampens barndom og har ikke gjort det siden heller. Vi må faktisk tilbake til da Jens Stoltenberg var bare ett år, i 1960, for å finne deres siste pokal i FA-cupen. Det er også 21 år siden sist de kom til semifinalen.

les også Solskjær med dommerkritikk: – Kommer til å bli skuffet

Samtidig er det verdt å merke seg at Wolverhampton har hatt en oppsiktsvekkende god sesong og per nå ligger nærmest «de seks store» på tabellen. De ligger an til å få sin beste sesong siden 1979/80 da de ble nummer seks i ligaen og vant ligacupen.

Det hører med til den historien at de noen år senere mistet det fullstendig og i løpet av få år ramlet helt ned til nivå fire (fra 1986–88). De var forøvrig nede på nivå tre også så sent som 2013/14.

Nå, siden 2017 under portugiseren Nuno, har det blitt opprykk til Premier League - og suksess der. Nuno er den første Wolverhampton-sjef noen gang som har blitt kåret til månedens manager i Premier League.

les også Slik vil United-jobben endre Solskjærs liv: – Mer ansvar, mer penger

– Vi vil prøve å gjøre noe stort mot Manchester United, sier Romain Saiss til lokalavisen Express and Star.

– Vi har fortsatt sjansen - selv om vi var uheldige og trakk United, mener keeperen John Ruddy.

Wolverhampton har totalt tatt ti poeng mot «de seks store» denne sesongen. Senest ble det 1–1 mot Chelsea.

Målscorer?

Raúl Jiménez selvfølgelig.

