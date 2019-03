MIRAKELET I PARIS: Ole Gunnar Solskjær feirer med United-fansen på Parc des Princes. Foto: John Sibley / Reuters

Solskjær bekrefter at Molde-kontrakten ble terminert

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) forklarer hvorfor han bare har kontrakt med Manchester United.

Publisert: 08.03.19 11:03 Oppdatert: 08.03.19 11:14







Solskjær skapte blest etter at han sa i podcasten «Fotballklubben» at han tror han kun har kontrakt med Manchester United nå, mens alle trodde han var på utlån fra Molde.

– Når det kommer til kontrakt-spørsmålet, så kan du ikke ha to kontrakter samtidig når du er manager, så Molde-kontrakten ble terminert. Jeg har kontrakt med United til slutten av juni, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse på Carrington.

– Plager det deg at folk hele tiden snakker om når du kommer til å bli permanent manager?

– Nei, det er bare sånn mediene er, jeg er ikke her for å la meg rive med. Jeg er her for å gjøre jobben min, sier Solskjær.

Denne uken har to United-spillere, Luke Shaw og Romelu Lukaku, sagt at Solskjær burde få jobben, og at de tror det allerede er avgjort.

– Jeg elsker å trene disse guttene, jeg elsker å jobbe her, og som jeg har sagt så mange ganger, gjør jeg bare mitt beste hver eneste dag. Hvis det kommer til at det må tas en avgjørelse, så må vi tenke på det, sier Solskjær.

Saken oppdateres!