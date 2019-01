ENESTE MØTE: Ole Gunnar Solskjær og Mauricio Pochettino hilser på hverandre foran Southampton-Cardiff i april 2014. Solskjærs Cardiff vant 1–0. Foto: Steve Bardens / Getty Images Europe

Pochettino til VG: – Vil ikke felle noen dom over Ole

FOTBALL 2019-01-11T15:06:06Z

LONDON (VG) Da VG spurte Tottenham-manager Mauricio Pochettino (46) om hvordan Manchester United har forandret seg med Ole Gunnar Solskjær (45) som sjef, sammenlignet med José Mourinho, svarte han i to og et halvt minutt.

Publisert: 11.01.19 16:06

Etter pressekonferansen kom Guardian-journalist David Hytner bort til VG og bemerket:

– Jeg var litt usikker på hva han ville svare på spørsmålet ditt, for han er veldig begeistret for Mourinho. Av alle de andre managerne er nok han den som var tettest knyttet til Mourinho, sier Hytner.

Pochettino, den store favoritten til å bli Manchesterd Uniteds neste permanente manager, svarte kanskje ikke så veldig direkte på spørsmålet, men han svarte veldig lenge:

– Det er vanskelig å si på avstand. Jeg har vært så opptatt med våre egne kamper, åpnet han.

– Jeg vil ikke være urettferdig mot noen av managerne. Selvsagt, etter Mourinho er realiteten av de har vunnet fem kamper på rad, og du vet veldig godt, som oss, at når en ny person eller en ny manager kommer, er det forfriskende i en klubb. Og mange spillere som kanskje ikke spilte med en annen manager, øyner muligheten til å få spille mer. Det kommer nye personer som motiverer deg, påpekte Pochettino og fortsatte med å understreke at det er for tidlig å trekke de store konklusjonene.

Hans Tottenham knuste Manchester United 3–0 på bortebane i sesongens første møte.

– Jeg vil ikke felle noen dom over Ole. Han har vunnet fem kamper. Selv om han skulle tape de neste fem, synes jeg fremdeles ikke det er riktig å dømme ham i den ene eller andre retningen. Og det er ikke riktig å felle noen dom over Mourinho heller. Han er en av de beste managerne i verden.

– Av forskjellige grunner jeg ikke kjenner til, og som jeg ikke kan føle herfra, er det vanskelig å forstå hvorfor hans forhold til klubben endte. Alt som har skjedd rundt, alle ryktene, sånn er det i fotball. Vi aksepterer at businessen er sånn, sier Pochettino og avsluttet med at hans eneste fokus nå er å vinne søndagens kamp:

– Jeg må stole på spillerne mine. Det er 11 mot 11, man trenger å være litt heldige og noen ganger trenger man å ha en veldig god dag, mange ting kan skje som man ikke kontrollerer. Det viktigste er at vi er maksimalt forberedt, sier argentineren som tidligere under pressekonferansen ble konfrontert med sitt eneste møte med Uniteds nåværende manager, da han var i Southampton og Solskjær i Cardiff.

– Jeg husker ikke den så godt, fleiper Pochettino, fordi hans lag tapte 0–1 for nestjumbo Cardiff den gangen. Southampton lå da på åttendeplass.

– Men jeg har gode minner fra Champions League-finalen på Camp Nou i 1999. Jeg husker godt at han scoret det andre målet på overtid, og jeg skrek over et United-mål, selv om vi var nøytrale i en fantastisk kamp. Søndag møtes vi på Wembley, 20 år etter, er det ikke? spør han, og regner kjapt i hodet.

Pochettino mener Solskjærs selvtillit må være på topp etter fem seire, og gjorde også et lite poeng av at Manchester United kommer fra en kampfri uke, selv om han skyndet seg å legge til at Tottenham vil være fysisk klare.

– United er inne i en veldig god periode. De har hatt veldig god tid til å forberede seg til denne kampen, i Dubai, mens vi hadde en semifinale mot Chelsea denne uken. Men vi kommer til å være klare. Det kommer til å bli tøft. Dette er en gyllen mulighet til å levere en strålende kamp, med to lag som prøver å spille veldig god fotball.