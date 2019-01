UTE I SEKS UKER: Harry Kanes skade er den siste i en rekke av ubeleilige nyheter for Tottenham-fansen. Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES

Pochettino om Kane-skaden: – Ikke en unnskyldning

Harry Kane måtte hjelpes av banen etter tapet for Manchester United forrige søndag, og er ute til mars. Men Tottenhams argentinske manager nekter å bruke de som en forklaring om de skulle tape.

– Vi vet hvor mye det betyr å ha Harry Kane frisk og tilgjengelig for kamp, men vi har en tropp og hans skadefravær kan ikke bli brukt som en unnskyldning om vi ikke vinner, sier Pochettino til Sky Sports i forkant av dagens møte med Fulham på Craven Cottage.

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino har fått et realt hodebry etter Kane ble taklet i kampens siste sekund mot Manchester United forrige søndag. Ikke bare er han skadet frem til mars, men formspilleren Heung-Min Son skal også spille landslagsfotball med Sør-Korea de kommende ukene.

Fernando Llorente er dermed eneste rendyrkede spiss i troppen, og det står så dårlig til at skadeforfulgte Giuseppe Rossi (31) er ryktet til klubben. Italieneren er for tiden klubbløs, og trener under Ole Gunnar Solskjær i Manchester United.

– Situasjonen rundt Harry har ikke fått oss til å revurdere vår plan i januarvinduet. Vi er ikke under press for å signere spillere. Men om vi finner en avtale som passer oss, skal vi vurdere det, kommenterte Pochettino på fredagens pressekonferanse.

Han understreker at det er få tilgjengelige muligheter som kan forbedre troppen hans i dette overgangsvinduet. Tottenham har mistet kontakten med Liverpool og Manchester City på toppen av Premier League etter to hjemmetap på rappen. Og toppscoreren må de altså klare seg uten i seks uker.

– Når han er en av de beste spissene i Europa, kommer det til å påvirke prestasjonene våre, sier Tottenhams manager, Mauricio Pochettino.

