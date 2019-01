PÅ VEI TIL LERKENDAL? Eirik Horneland skal være på toppen av ønskelista til Rosenborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

FKH bekrefter: I forhandlinger med RBK om Eirik Horneland

Styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, bekrefter overfor Haugesunds Avis at klubben er i forhandlinger med Rosenborg om en kompensasjon for trener Eirik Horneland.

– Det jeg kan si er at partene står langt fra hverandre i forståelsen av verdien til Eirik Horneland, sier styrelederen til Haugesunds Avis (bak betalingsmur) .

Han forteller videre at partene ikke har kommet til enighet, men at det har vært et telefonmøte torsdag morgen, med forhandlinger for å kjøpe fri Horneland fra sin tre år lange kontrakt. Horneland forlenget med klubben så sent som i november.

Også assistent Karl Oskar Emberland skal være på vei nordover med sin hovedtrener, men han hadde ingen kommentar da VG tok kontakt torsdag formiddag.

Ingen kommentar

Kaldheim ønsker ikke å utdype hvor nære de er en løsning.

– Det er vanskelig å si. Jeg har tidligere sagt at når ting først begynner å rulle i fotball, så går det fort, sier Kaldheim, stadig til Haugesunds Avis.

VG var i kontakt med Kaldheim torsdag morgen. Da ønsket han ikke si annet enn at Horneland og assistenttrener Lars Oskar Emberland har en kontrakt å forholde seg til. VG har ikke lyktes å nå Eirik Horneland, hvis sønn for øvrig signerte proff-kontrakt med FK Haugesund torsdag formiddag.

– Jeg signerer med en fantastisk klubb, som er klubben i mitt hjerte og klubben jeg har gått på kamp med siden tidenes morgen. Faren min har vært trener her alle årene, og jeg var med i garderoben etter kampene da jeg var yngre, forteller sønnen Dennis Horneland til VG.

Han har tidligere uttalt at det er vanskelig å ha en far som trener, men avviser at det at faren er på vei til Rosenborg har hatt betydning i denne saken.

– Klubben kommer til å legge til rett for meg uansett hva som skjer. Jeg må vurderes på samme måte som alle andre, sier midtstoppertalentet på 17 år.

VG har også vært i kontakt med sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, som sier at ingenting offentliggjøres før alt er klart.

Sa først nei

43-åringen har over en lengre periode vært knyttet til den ledige jobben på Lerkendal, etter at navn som Geir Bakke og Kasper Hjulmand skal ha sagt nei til trønderne.

VG fikk opplyst at også Horneland sa nei til det opprinnelige tilbudet , før han senere ble overbevist og valgt som RBKs mann .

Horneland har overbevist som hovedtrener for FK Haugesund de siste to sesongene, men Rosenborgs supportergruppe, Kjernen, skrev før jul et åpent brev der de uttrykte sin skepsis over om treneren passer i RBK .

«Det er Bjørn Hansen han minner oss om, ikke Nils Arne Eggen. Han minner oss ikke om den ubestridte eneren på benken, på brakka og i mediene. Han minner oss om sidekicken», skrev de.