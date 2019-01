DUO: Gonzalo Higuaín forsvinner ut portene, og blir erstattet av polakken Krzysztof Piatek.

Tror Higuaín-erstatteren Piatek kan ende «skrekkelig Milan-rekke»

FOTBALL 2019-01-21T08:53:07Z

Den polske spissen Krzysztof Piatek (23) er mannen som skal fylle tomrommet når Gonzalo Higuaín (31) trolig ender i Chelsea. Men å score mål for Milan har vist seg å være enklere sagt enn gjort.

For etter at Milan-legenden Filippo Inzaghi la skoene på hyllen i 2012, er tallenes tale brutale for Milan-spillerne med draktnummer ni.

Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula og André Silva er spillerne som har båret drakten før Higuaín.

– Jeg trodde han skulle være akkurat den spilleren Milan manglet, for de har hatt en skrekkelig rekke med niere de siste årene. Det tok noen runder før han kom i gang i Milan, men etter noen gode runder sluknet han igjen, sier Strive-kommentator og vert for Serie A-podkasten «Støvelball», Even Braastad, til VG.

Arven etter Inzaghi: Milan-spillere med draktnummer ni Alexandre Pato: To mål på syv kamper

Alessandro Matri: Ett mål på 18 kamper

Fernando Torres: Ett mål på ti kamper

Mattia Destro: Tre mål på 15 kamper

Luiz Adriano: Seks mål på 36 kamper

Gianluca Lapadula: Åtte mål på 29 kamper

André Silva: Ti mål på 40 kamper

Gonzalo Higuaín: Åtte mål på 22 kamper

Han poengterer at det hovedsakelig var høye lønnsutgifter – ikke svake prestasjoner – som gjorde at Higuaín nærmest ble tvunget ut av Juventus til fordel for Cristiano Ronaldo.

Men selv om Higuaín viste glimt av hva han er i stand til også i Milan, løsnet det aldri skikkelig for argentineren.

– Det henger mye sammen med at Suso ikke har bidratt på samme måte som tilrettelegger, men det har vært rimelig tydelig på Higuains kroppsspråk at han ikke har vært så skarp som han kan.

Det nevnte kroppsspråket kom blant annet til sine da Higuaín mistet hodet fullstendig:

Braastad har imidlertid tro på at erstatteren Krzysztof Piatek, som blir hentet for om lag 350 millioner kroner, kan være den som virkelig slår til.

– Det er en fyr få visste hvem var i sommer, som har scoret rett over halvparten av målene til Genoa første halvdel av sesong.

– Piatek har fra helt fra han dunket inn fire mot Lecce i cupen før sesongstart, spilt med en voldsom selvtillit og tilstedeværelse. Han scorer med alle kroppsdeler fra alle mulige vinkler, sier Braastad, som beskriver polakken som en «ordentlig nier».

Samtidig tror kommentatoren at Chelsea og Higuaín kan bli en bra miks.

– Chelsea får gjenforent en duo i Sarri og Higuaín som stortrivdes sammen i Napoli. Higuaín puttet 36 mål i Serie A for Napoli i 15/16, og var på sitt beste da, sier Braastad, og legger til:

– Han scoret ikke like mye for Juventus forrige sesong, men scoret blant annet det sesongavgjørende målet mot Inter og bidro med mål og målgivende mot Tottenham i Champions League .

Den nevnte kampen mot Inter var av det spesielle slaget:

VGs tips: Begge lag scorer ikke

Med begge lags fremste målscorer ute av spill kan det bli spennende å se hva lagene mønstrer offensivt.

Trolig kommer Milan-manager Gennaro Gattuso til å søke lykken med 21 år gamle Patrick Cutrone på topp.

I tillegg er nok Rossoneri avhengige av at kreative Suso har en god dag på jobben.

Også bookmakerne har troen på en målfattig kamp, og Norsk Tipping tilbyr bare 1.65 på at det scores under 2,5 mål i kampen.

Vi prøver isteden et spill på at begge lag ikke scorer til 1.85 i odds. Spillestopp er klokken 14.55.