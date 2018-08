KLAR FOR «ROCK AND ROLL»: Amin Askar (t.h) er klar for å gi Maccabi Tel Aviv kamp på Sarpsborg stadion. Her fra møtet med Rijeka 9. august. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Europa-drøm i Sarpsborg: – Vi skal banke dem

SARPSBORG (VG) Amin Askar (32) og Sarpsborg 08 er klare for å gi Maccabi Tel Aviv «rock and roll» i Østfold og sende arbeiderbyen Sarpsborg til Europa League.

– Kroppen bobler. Vi elsker kveldskampene på torsdager og det har fungert bra for oss hittil, sier Amin Askar til VG dagen før det første møtet med Maccabi Tel Aviv .

Etter å ha sendt sveitsiske St. Gallen og kroatiske Rijeka ut av kvalifiseringen , er det nå to kamper mot Maccabi Tel Aviv som står mellom Sarpsborg 08 og gruppespillet i Europa League.

– Det hadde betydd så mye for byen. Vi har sprengt grenser hele tiden her i Sarpsborg. Vi skal banke dem her og komme oss inn i gruppespillet, sier Askar.

Siden 2015 har klubben tatt seg til to cupfinaler og tatt én bronsemedalje i Eliteserien. Nå drømmer hele byen om at østfoldingene sprenge nye grenser ved å ta seg til Europa League.

Publikumsrekord: – Blir «rock and roll»

– Det er et lag på høyde med de to siste lagene vi har slått ut. Vi vet det blir en tøff kamp, men her på Sarpsborg stadion blir det «rock and roll». De skal få kjørt seg her, sier 32-åringen med et smil.

Torsdag vil det bli satt ny publikumsrekord på Sarpsborg stadion. Søndag var det utsolgt for billetter til oppgjøret. 6339 tilskuere har kjøpt billetter til kampen.

For anledningen har klubben valgt å bygge en ny tribune for bortesupporterne (kapasitet på 5–600), som frivillige rundt klubben jobber på spreng de siste dagene for å gjøre klar til kampdag torsdag.

– Vi vet hvem vi er. Det handler om hvem vi er som klubb og by. Vi har supportere som følger oss overalt. Uansett hvor vi er, så dukker det opp noen «særpinger», sier trener Geir Bakke på pressekonferansen onsdag formiddag.

Kapteinen hyller trenerne

Kaptein Joachim Thomassen (30) mener tilskuerne og de frivilliges holdninger gjenspeiler seg i spillergruppen og klubben.

– Vi er avhengige av laget, apparatet rundt, trenerne, kantinedama. Her er alle like viktige. Det handler om hardt arbeid og ydmykhet, samtidig som vi skal ha en toppidrettskultur hvor man skal prestere, sier kapteinen.

Han følger opp med å rose Geir Bakke og trenerteamet for hvordan de har forberedt klubben for Europacupspill. Han mener de har fått spillerne til å komme til kamp med lave skuldre og prestert deretter.

– Har du folk som er gode med mennesker, så kan du nærmest flytte fjell. Det har Sarpsborg vært gode på, spesielt i regi av trenerteamet, sier Thomassen.

