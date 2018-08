Solskjær forbannet etter kollaps: – Best jeg ikke sier så mye

FOTBALL 2018-08-26T18:02:19Z

(Molde-Ranheim 2–3) To stygge forsvarsfeil kostet Molde-laget dyrt, og Ranheim snek seg forbi på tabellen etter seieren på Aker Stadion.

Publisert: 26.08.18 20:02 Oppdatert: 26.08.18 21:29

– Jeg tror det er best jeg ikke sier så mye jeg nå. Guttene skal få høre det selv, åpnet Molde -trener Ole Gunnar Solskjær da han ble intervjuet av Eurosport rett etter hjemmesmellen.

– Vi kan ikke gi vekk mål som det der, og det vet dem selv. Det er uvant at de gjør slike feil som i dag, la han til etter å ha sluppet inn to Ranheim-mål i det 84. og 86. minutt.

VG Live: Fyldig referat fra kampen

Midtstopper Vegard Forren beskrev kampen slik:

– Vi var elendige. Det er ikke godt å si hva som er forklaringen, men de vil dette mer enn oss og det betaler seg. Vi er dårlige, sa Forren, som også var misfornøyd med dommerne.

Slaktet dommerne

Den mest omdiskuterte dommersituasjonen var da Trygve Kjensli ikke blåste straffe til Molde etter 66 minutter, da Aleksander Foosnæs blokkerte et innlegg med hånden.

Men alt i alt kan hjemmelaget takke seg selv for at det ble null poeng. Særlig de første 45 minuttene var det svært lite som ble skapt fremover på banen.

Det sto 0–0 etter en kjedelig 1. omgang, der Mads Reginiussen hadde den eneste skikkelige målsjansen før pause. Han traff utsiden av stolpen fra seks-syv meters hold.

For Molde var det Etzaz Hussain som kom nærmest, men Even Barli slo kontrollert over til corner.

Ranheim var det beste laget i åpningen av andre omgang, og det var fortjent da Michael Karlsen sendte trønderne i ledelsen etter et fint angrep, der Kristoffer Løkberg gjorde forarbeidet. Da var det spilt 56 minutter.

Baklengsmålet vekket tydeligvis liv i Molde også, for bare to minutter senere utlignet Eirik Hestad med en kontant avslutning etter at Magnus Wolff Eikrem hadde lagt ballen til rette for ham.

Molde satte også inn formsterke Erling Braut Håland, og skulle jage seieren.

Istedenfor ble det Ranheim som kom til farligheter. Stian Gregersen slapp først med skrekken etter slurv i eget forsvar, men i det 84. minutt gikk det galt.

Innbytter Daniel Chima Chukwu slurvet med en demping i retning av Pawel Cibicki. Aslak Fonn Witry stjal ballen, serverte den til Andreas Helmersen inne foran målet og innbytteren ordnet 1–2.

To minutter senere var det Ruben Gabrielsen sin tur til å slurve stygt. Han endte opp med målgivende pasning til Erik Tønne, som lobbet over Molde-keeper Andreas Linde.

På overtid reduserte Molde da Håland la inn, og Chukwu scoret fra kloss hold. Men Ole Gunnar Solskjærs lag kom ikke nærmere poeng.

Dermed klatret Ranheim opp på fjerdeplass med ett poeng mer enn Molde.

– Det er en skikkelig skalp. Molde på bortebane. For oss trøndere betyr det litt ekstra, og det sender dem ut av gullkampen. Nå kan vi si at vi har berget plassen, gliste Ranheim-profil Kristoffer Løkberg da han snakket med Eurosport.

– Hvis noen hadde sagt før sesongen at vi hadde berget plassen etter 20 runder, så tror jeg folk hadde fliret. Men nå er det fakta, og vi har vist at vi har noe på dette nivået å gjøre, sa lagkamerat Erik Tønne, og mannen bak det tredje målet, til TV-kanalen.

PS! Molde har nå tapt de to siste kampene i serien, og har 1–3 å ta igjen i Europa League-kvalifiseringen hjemme mot Zenit St. Petersburg førstkommende torsdag.