«Smaradona» klar for å senke Vålerenga: – Håper på 10.000 på Åråsen

FOTBALL 2018-09-02T10:11:47Z

Etter fire scoringer på fire kamper lover Arnor «Smaradona» Smarason full fyr i teltet når Vålerenga kommer til Åråsen søndag.

Sigurd Skjefstad

Publisert: 02.09.18 12:11 Oppdatert: 02.09.18 12:57

Lillestrøm håpet å gjøre et kupp da de som så mange nordmenn la sommerens handletur til Sverige.

Tilbake kom de med islandske Arnor Smarason, riktignok bare på lån, fra Hammarby.

Og snakk om å få valuta for pengene. Etter to scoringer på sine tre første kamper, puttet mannen med kallenavnet «Smaradona» sitt tredje og fjerde mot Sandefjord - og sørget med det for at Lillestrøm tok tre meget viktige poeng og stoppet sin seiersløse rekke av seks kamper.

Med selvtilliten på plass løftet han også blikket mot det som venter neste søndag: Erkerival Vålerenga hjemme på Åråsen.

Søndag klokken 11.30 var det solgt 9277 billetter, opplyste arrangementssjef Truls Olsen til VG. Han regner også med at billetter blir revet bort frem mot kampstart.

Derby-spesialist

– Vi har jobbet med å få inn vinnermentalitet i laget. Men det holder ikke med én seier, vi skal sette sammen en rekke. Og nå er det derbykamp neste. Jeg håper på 10.000 tilskuere på Åråsen, det kommer til å bli kjempebra stemning, sier Smarason, som går langt i å love scoring for å fyre opp festen.

– Absolutt. Det går vi for!

Islendingen er bare blitt fortalt om hvilke følelser som er i sving når Lillestrøm møter Vålerenga, men er langt fra fremmed med derbykamper.

I vår satt spilte han foran 25.000 tilskuere da Hammarby møtte Djurgården som de til og med deler bane med i Stockholm. I fjor scoret han ett av målene da Hammarby slo den andre hovedstadsrivalen AIK foran 32.000.

– Jeg har vært med på mange av dem. Jeg vet hva det går ut på, sier han til VG med et selvsikkert smil som Lillestrøms-supporterne er i ferd med å forelske seg i.

– Har vinnermentalitet

Også trener Jørgen Lennartson liker selvtilliten Smarason har tatt med seg til Romerike. For et lag som ikke har vunnet særlig mange fotballkamper, blir akkurat det fort mangelvare.

– Han har en vinnermentalitet som vi har jobbet mye med å få inn i gruppa. Hva skal kjennetegne vår vinnermentalitet, som vi skal se på hver trening, og i hver kamp? Han gir laget ro, sier Lennartson.

Ro sørget ikke minst de to scoringene mot Sandefjord for. Etter at spissmakker Thomas Lehne Olsen hadde gitt Lillestrøm ledelsen i første omgang, satte Smarason nummer to og tre etter strålende forabeid av Erik Brenden.

For Sandefjord betyr tapet at de ikke fikk los på nettopp Lillestrøm og de andre lagene nærmest på tabellen.

– Vi kunne nærmet oss LSK. I tillegg har vi merket en positivitet i byen, folk snakker om oss igjen. Vi må levere noe mer til supporterne, sier trener Martí Cifuentes.