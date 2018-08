King-mål i dramatisk Everton-kamp: Everton-stopper trengte oksygentilførsel

FOTBALL 2018-08-25T15:58:33Z

(Bournemouth – Everton 2–2, Arsenal – West Ham 3–1, Southampton – Leicester 1–2) Det så lenge ut til at høytflygende Bournemouth skulle krasjlande mot Everton, men en mesterlig sluttspurt av Joshua King og kompani sørget for en knallsterk opphenting. Også Arsenal sikret seier for første gang denne sesongen.

Publisert: 25.08.18 17:58 Oppdatert: 25.08.18 19:00

I badebyen Bournemouth fikk kampen en rolig åpning mellom to av Premier Leagues ubeseirede lag, men rett før pause fikk publikum virkelig dramatikk for pengene.

Richarlison, som har vært i fyr og flamme med tre scoringer på to kamper i sesongåpningen, var i amper passiar med Adam Smith etter et innkast.

Førstnevnte gjorde et lite utfall med hodet, Smith tok seg til sitt og mente seg forulempet – og dommer Lee Probert ga brasilianeren direkte rødt kort. Reprisene viste at Smith var langt fra å bli påført noe varig mén etter hendelsen.

Men heller ikke Everton la seg ned for å dø etter utvisningen. Ti minutter ut i andre omgang utfordret Theo Walcott hele Bournemouth-forsvaret – og vant.

Han stormet gjennom, ingen klarte å holde følge, men Asmir Begovic burde gjort det bedre på avslutningen i korthjørnet.

Da røynet det virkelig på for Joshua King og kompani. Først fikk Adam Smith, offeret fra den første utvisningen, marsjordre da han holdt igjen Theo Walcott på vei alene mot mål. Like etter stanget Michael Keane inn Evertons andre mål på et perfekt innlegg fra Gylfi Sigurdsson.

Men Bournemouth innså alvoret før det var for sent. Først var Everton-back Leighton Baines utrolig klønete da han klatret på ryggen til Callum Wilson og forærte vertene et straffespark. Så omsatte Joshua King det iskaldt, hans første scoring for sesongen.

Og da Bournemouth-forsvarer Nathan Aké var først på ballen etter et stolpeskudd og styrte inn 2–2, kunne de slippe jubelen fullstendig løs for en mesterlig opphenting.

Så ble det enda mer dramatisk da Michael Keane ble liggende på bakken etter å ha skallet med lagkompis Idrassa Gana Gueye. Målscoreren slo bakhodet i landingen, trengte øyeblikkelig legehjelp, nakkekrage og oksygentilførsel før han ble båret ut av banen.

Flere mål ble det ikke, og begge lag står med syv poeng av ni mulige i sesongstarten.

Gunners-seier

På Emirates dundret de to London-lagene, som begge sto uten poeng etter to runder, ut av startblokkene i et heseblesende tempo. Først fikk Aaron Ramsey et mål korrekt annullert for offside, så avsluttet Hammers-kaptein Marko Arnautovic i nettveggen fra svært god posisjon.

Og det var nettopp østerrikeren som tok det første stikket. Felipe Anderson og Marko Arnautovic var alene mot fem Arsenal-spillere, spilte flere ganger og satte opp sistnevnte til en god skuddposisjon – fra tyve meter dunket han ballen i hjørnet bak Petr Cech.

– Her må det virkelig være lov å sette spørsmålstegn ved Arsenal-forsvaret, erklærte Endre Olav Osnes fra TV2s kommentatorplass.

Først da våknet Arsenal. Héctor Bellerín slo hardt inn på tvers foran mål, West Ham-målvakt Lukasz Fabianski fikk en hånd på den – men klarte ikke slå den lengre enn til Nacho Monreal, som fra fem meter kunne legge ballen til rette og smelle inn utligningen.

I andre omgang fortsatte Arsenal å kjøre på, de skapte sjanse på sjanse – men måtte ha hjelp fra gjestene for å dytte ballen over streken. Spisskollegene Pierre-Emerick Aubameyang og innbytter Alexandre Lacazette kombinerte flott, men det var den nysignerte stopperen Issa Diop som var uheldig og var sist på ballen.

Fabianski var utspilt og Arsenal hadde snudd kampen. West Ham forsøkte desperat å utligne på slutten, men kom aldri nærmere enn et par halvsjanser. Rett før slutt punkterte Danny Welbeck til 3–1 for hjemmelaget – deres første seier og poeng for sesongen under deres nye manager Unai Emery.

Lite «Moi»-action i tap

Fem minutter ut i andre omgang kom den forløsende scoringen for «The Saints». Danske Pierre-Emile Højbjerg skled et innlegg på tvers av sekstenmeteren, det gikk forbi alle, men fra sin venstreback-posisjon hadde Ryan Bertrand tatt løpet.

Skuddet hans i nærmeste kryss var utagbart for Kasper Schmeichel i Leicester-buret.

De kunne glede seg i omtrent fem minutter. For da nikket Southampton-backen Cédric ballen rett opp i lufta når han skulle klarere, ballen landet hos Demarai Gray – som upresset kunne utligne fra om lag seks meter.

Et kvarter før slutt gikk Højbjerg i bakken i Leicester-feltet. Det kunne se ut til at han ble felt, men dommer Jonathan Moss mente at dansken filmet og ga ham sitt andre gule for dagen.

Mohamed Elyounoussi fikk sin første start for sin nye klubb og var også tidvis svært frisk, men ble til slutt byttet ut etter 80 minutter – uten å ha utrettet all verden.

Han satt på benken da Harry Maguire dro seg inn i banen og banken inn vinnermålet to minutter på overtid.

Også Huddersfield ble redusert til ti mann i sin kamp mot Cardiff, da Jonathan Hogg fikk sitt andre gule midtveis i den andre omgangen. Det var også det eneste bemerkelsesverdige i en kamp som endte 0–0.