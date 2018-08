KJØLIG: Anthony Martial og José Mourinho har i lengre tid hatt en pågående, offentlig konflikt. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Martials svar til Mourinho: – Familien vil alltid gå foran alt

Publisert: 01.08.18 19:00 Oppdatert: 01.08.18 19:29

Anthony Martial fikk kritikk av sjefen for å reise hjem fra USA uten tillatelse. Nå svarer franskmannen.

– Takk for alle meldingene. Min lille Swan har det bra. For moren var det tøffere, men takket være Gud er hun bedre nå. Beklager, men familien min vil alltid gå foran alt. Tilbake til Manchester i morgen, skriver Anthony Martial på Twitter .

Manchester United -spilleren har vært i hardt vær etter at han reiste hjem for å overvære fødselen til sin andre datter.

José Mourinho har uttrykt misnøyen offentlig, og Daily Mail skriver at Martial risikerer en bot på om lag to millioner kroner for å ha reist hjem fra sesongoppkjøringen i USA.

– Han fikk et flott og friskt barn, takk Gud. Men han burde vært her, og det er han ikke, sa Mourinho til MUTV, ifølge The Mirror .

På pressekonferansen etter seieren over Real Madrid svarte Mourinho «jeg vet ikke» på spørsmål om Martial ville slutte seg til United-troppen når de returnerer til Manchester.

Nå skriver imidlertid franskmannen selv at han returnerer til Manchester torsdag.

José Mourinho har tidligere vært tydelig misfornøyd med tingenes tilstand og manglende spillerkjøp denne sommeren.

– Dette er ikke vårt lag, ikke vår tropp. Majoriteten av spillerne som var i aksjon (mot Liverpool) kommer ikke til å spille. Noen kommer ikke til å være en del av troppen engang. Antallet kamper «dreper» mine tapre gutter - fordi jeg har noen tapre gutter, uttalte Mourinho, ifølge Daily Mail .