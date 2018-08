Bergs Nadderud-debut ble et mareritt for Stabæk

Publisert: 05.08.18 19:51

FOTBALL 2018-08-05

NADDERUD (VG) (Stabæk–Sarpsborg 08 1–3) Europa-friske Sarpsborg 08 ga Henning Berg (48) en verst tenkelig start på høstsesongen. Dersom Start tar poeng mandag, er Stabæk under streken.

– Vi visste på forhånd at det blir tøft for oss å holde oss i Eliteserien. Alle kamper vi spiller er tøffe, og Sarpsborg er i bra flyt nå, sier Henning Berg til VG etter hans første hjemmekamp som Stabæk-trener.

Det ble veldig langt fra noen festaften foran glisne Nadderud-tribuner. Allerede etter to minutter smalt det i nettet bak Sayouba Mandé, da Joonas Tamm stanget inn 0–1 etter et presist servert frispark. Syv minutter senere doblet Patrick Mortensen på åpent mål. det hjalp lite at Hugo Vetlesen gjorde jobben foran blank kasse i motsatt ende, da Kristoffer Larsen økte til 1–3 umiddelbart etterpå.

Nå kan det hende at Berg og Stabæk må se at nedrykksstreken klatrer over hodet deres, hvis Start tar poeng mot Brann mandag.

Tror han beholder alle ut august

For én måned siden var det Kjetil Rekdal som ødela i Bergs første kamp som Stabæk-trener. Søndag var det Geir Bakke som stakk kjepper i hjulene for bæringene.

Neste helg er det Rosenborg-vikar Rini Coolens tur til å forsøke å hindre Berg i å ta sine første Stabæk-poeng, når lagene møtes på Lerkendal.

At de kan ende på null poeng fra hans tre første kamper, ønsker ikke Berg å snakke veldig mye om.

– Vi tar én kamp av gangen og jobber med å forbedre laget og å forbedre hver spiller, sier han når VG nevner at Start kan gå forbi og dytte dem ned på direkte nedrykk allerede mandag.

Med halvannen uke igjen av det norske overgangsvinduet, har den tidligere storstopperen fremdeles et håp om at sportssjef Inge André Olsen kan dra fem en ny kanin fra hatten. Men han er også forberedt på at den gruppen han har nå, er de han har ut sesongen.

– Hvis vi skal hente spillere, må det være spillere som er bedre enn de vi har, innenfor våre økonomiske rammer. Får vi til det, så vil vi hente, sier han.

Han er derimot langt sikrere i sin sak når han får spørsmål om han tror noen forsvinner fra Nadderud før høsten virkelig setter inn.

– Akkurat nå tror jeg ikke det blir flere salg i dette vinduet, sier han.

Smørblid Bakke

Sarpsborg-trener Geir Bakke var, naturlig nok, i langt bedre humør etter kampen.

Selv nærsynte østfoldinger kan se medaljeplasser over dem på tabellen, og Sarpsborg 08 er fremdeles med i kampen om europeiske millioner i Europa League.

Bakke fikk se sine gutter få en drømmestart da Tamm stanget dem i føringen nesten før publikum hadde satt seg.

– Da var vi uthvilte og hadde krefter, og vi var fremme i skoene. Etter hvert ble vi slitne, sier en smørblid Bakke til VG.

De vant kampen i første omgang, og ble kraftig presset tilbake etter pause. Bakke nevner slitne ben på noen av spillerne etter torsdagens bragd mot St. Gallen, men synes ikke Stabæk var så alt for farlige.

– De kom til et par-tre sjanser og hadde litt trafikk, men det var ikke nevneverdig farlig. Vi får ridd det av, sier han.