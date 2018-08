Mourinho skylder på tabber etter pinlig tap

FOTBALL 2018-08-19T16:56:23Z

(Brighton – Manchester United 3-2) Manchester United-spillerne har grunn til å deppe, for på bortebane mot Brighton ble det null poeng for De røde djevlene.

Publisert: 19.08.18 18:56 Oppdatert: 19.08.18 20:06

– Tabber. Vi gjorde tabber og ble straffet for de. Noen ganger gjør man tabber uten at det blir mål, men de scoret på alle tabbene vi gjorde. Og vi gjorde noen feil i avgjørende øyeblikk. Da vi scoret 1–2, var kampen åpen, men vi ga dem 3–1 umiddelbart. Da blir det vanskelig psykologisk. Vi prøvde, men mål nummer to kom altfor sent, åpenbart, sier José Mourinho til TV 2 etter å ha sett eget lag gå av banen med 2–3 i sekken.

Først scoret hjemmelaget to mål på to minutter og 23 sekunder (Glenn Murray i det 25. minutt og Shane Duffy i det 27.).

Så ett til på straffe (Pascal Gross) rett før pause etter at Romelu Lukaku hadde redusert ved hjelp av hodet.

– Skamfulle 45 minutter

Med det måtte José Mourinho og hans menn gå til pause på stillingen 1–3.

– Latterlig omgang av United i begge ender. Knapt i angrep, forsvaret presset bakover og midtbanespillerne har bare lyst til å angripe med et lag som sliter med å angripe. Skamfulle 45 minutter, skriver Samuel Luckhurst, som følger klubben tett for Manchester Evening News, på Twitter .

Eric Bailly, som fikk ros etter åpningskampen mot Leicester , var blant de som fikk aller mest gjennomgå etter de første 45. Han lagde straffen som førte til Brightons tredje mål og hadde en rekke svake involveringer.

– Bailly vet ikke hvor han er. Han vet ikke om han er i New York eller om han feirer nyttår, sier tidligere PL-spiller og -manager Graeme Souness ifølge Daily Mail .

– Dette er den mest middelmådige gjengen av spillere jeg har sett i Manchester United i «post Alex Ferguson»-tiden. De har absolutt ingenting ved seg. Ikke noe tilstedeværelse eller noe, fortsetter han om resten av laget.

VG Live: Les utfyllende referat her!

Skylder på tabber

Å snu 1-3 til seier, det ble en for stor oppgave for det rødkledde laget.

Manchester United fikk en redusering nesten fire minutter på overtid da Paul Pogba scoret på straffe, men det holdt ikke.

Et Manchester United-lag beskrevet som «det svakeste på lang, lang tid» av tidligere PL-stopper Brede Hangeland, må dra tilbake til Manchester med null poeng og står med tre poeng etter ligaens første to kamper.

– Vi gjorde tabber som vi ikke skulle ha gjort, sier Paul Pogba.

– Vi kan ikke alltid spille opp mot vårt beste, men vi må ha riktig innstilling, og den manglet vi litt i dag, legger han til.