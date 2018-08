TREKANTDRAMA: Fra v. Mino Raiola, Paul Pogba og Paul Scholes. Foto: Reuters, Reuters, AP

Pogbas agent til angrep på Scholes: – Noen må snakke for ikke å bli glemt

Superagenten Mino Raiola har latt seg irritere av Paul Scholes’ uttalelser. Nå tar han sin mye omtalte klient Paul Pogba i forsvar - og kritiserer Manchester United-legenden.

– Noen må snakke for ikke å bli glemt. Paul Scholes ville ikke gjenkjent en leder om han sto rett foran Sir Winston Churchill, skriver superagenten Mino Raiola på sin Twitter-konto tirsdag – og sikter til den legendariske engelske statsministeren .

Bakgrunnen er den tidligere Manchester United -spillerens kritikk på direkten på Sky Sports etter 2–3-tapet mot Brighton søndag.

– Det mangler ledere i laget. Vi trodde at Paul Pogba kanskje kunne være den ideelle kandidaten, men han var ikke der i dag. Det var nok en svak kamp. Han er så ustabil. Han sparket ballen utover sidelinjen, utover dødlinjen, slo den for kort og han mistet stadig ballen, sa Scholes, som selv spilte totalt 718 kamper for klubbemblemet han her er avbildet ved siden av.

Etter Brighton-tapet var Pogba selvkritisk. «Holdningen vår var ikke bra nok i dag, og jeg bruker meg selv som det fremste eksemplet på det», sa han.

Det imponerte ikke Scholes:

– Hvis det er én ting man sier til seg selv, én ting man konstant gjentar, så er det «Rette holdninger, de må være på plass». Du trenger ikke å høre det fra andre. Du trenger ikke å høre det fra manageren eller lagkameratene, sa Scholes på i TV-studio.

Tirsdag morgen slo altså Pogbas agent Raiola - som også er kjent for å representere Zlatan Ibrahimovic - tilbake mot Scholes.

– Paul Scholes burde bli sportsdirektør og rådet Woodward til å selge Pogba. Det hadde gitt søvnløse netter med å finne han en ny klubb ..., skrev han i tweet nummer to .

Paul Pogba har fått mye oppmerksomhet denne sommeren. 25-åringen, som var enorm for Frankrike under VM, skal ha vært «desperat» etter å forlate Manchester United , han har blitt koblet til Barcelona og både kritisert og hyllet av sin manager José Mourinho.

De to første seriekampene har han imidlertid vært portugiserens kaptein.