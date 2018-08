Hevder Zidane ønsker Manchester United-jobben

FOTBALL 2018-08-15T09:00:57Z

Real Madrids tidligere suksesstrener Zinédine Zidane (46) skal være lysten på en jobb igjen – og Manchester United skal være hans ønskede destinasjon.

Den franske fotballegenden sjokkerte en hel fotballverden ved å trekke seg som Real Madrid-trener etter tre strake Champions League-trofeer.

I utgangspunktet handlet de største spekulasjonene om at han kunne bli fransk landslagstrener etter Didier Deschamps, men sommerens franske VM-gull har gjort jobben utilgjengelig i overskuelig fremtid.

Dermed skal Zidane ha rettet blikket mot klubbmarkedet, og ifølge storavisen L’Équipe er det én destinasjon som tiltrekker ham mer enn noen annen: Premier League.

Mourinho i fare?

Kun de aller største jobbene skal være interessante for Zidane, men det er ikke flust av ledige plasser i disse klubbene: Juventus, den eneste aktuelle klubben for ham i Italia, skal være fornøyd med sin sjef Massimiliano Allegri, mens Real Madrids erkerival Barcelona av naturlige årsaker er uaktuelt.

Den toppjobben som akkurat nå virker å være mest innenfor rekkevidde for Zidane, er i Manchester United , der José Mourinho har hatt en turbulent sommer. Portugiseren er heller ikke kjent for å bli værende i en klubb i mer enn tre sesonger, og dette er hans tredje i Manchester United.

På forsideplass skriver L’Équipe onsdag at Zinédine Zidane, som har vært taus helt siden han ga seg i Real Madrid, skal ønske seg Manchester United-jobben:

