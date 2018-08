Provosert Mourinho forlangte respekt – forlot pressekonferanse

(Manchester United – Tottenham 0–3) Etter å ha blitt ydmyket, overkjørt og avkledd av Tottenham, klappet José Mourinho til Manchester United-fansen som om det var hans siste kamp. Deretter forlot han pressekonferansen tydelig irritert.

Publisert: 27.08.18 22:50 Oppdatert: 28.08.18 00:00

Og etter mandagens kamp, er det ikke utenkelig at jobben hans henger i en tynn tråd. Med ydmykelsen på Drømmenes Teater, påførte Tottenham José Mourinho hans største hjemmetap noensinne. I alle turneringer.

Det er tydelig at han nå føler presset. Etter å ha viet svært mye tid til fansen etter kamp, hadde han en svært merkelig opptreden på pressekonferansen.

– Vet du hva dette betyr, spurte han, og holdt opp tre fingre.

– Det betyr 3–0. Det betyr også tre ligagull. Jeg har vunnet tre ligagull. Det er mer enn alle de andre 19 managerne i Premier League til sammen. Tre for meg, to for de andre, sa han, før han reiste seg og gikk ut av rommet mens han gjentok ordet respekt.

De to andre ligagullene han siktet til, var for øvrig Pep Guardiola og Manuel Pellegrini, som har vunnet ett ligagull hver - begge med Manchester City.

Seansen var mildt sagt merkelig.

Avkledd av Tottenham

Kritikken mot Manchester United og Mourinho har haglet. Spesielt etter fadesen mot Brighton forrige helg. Det blir ikke noe mindre av det etter kampen mot Tottenham mandag kveld.

Det så det ut som Mourinho var klar over. Etter å ha blitt fullstendig ydmyket og overkjørt av Tottenham i den andre omgangen, tok en slagen United-sjef seg god tid foran Stretford End, og med et Manchester United-skjerf i hånden, sto han lenge og applauderte hjemmefansen før han slukkøret forlot gressteppet.

Han tok seg atter en gang tid til å hylle supporterne i et intervju med Sky Sports etter kampen.

– Fansen responderer på en helt fantastisk måte. De er utrolige. Å reagere på den måten, etter at vi har tapt slik, er ikke vanlig, og helt utrolig sier han.

– Ikke alle fans leser aviser og ser tv. De er mer intelligente enn som så, la han til.

At Mourinho var langt nede, er ikke overraskende.

For etter en meget god 1. omgang fra hans røde djevler, med energi, tempo og store muligheter, raknet hjemmelaget fullstendig.

For da Tottenham fikk muligheten, slo de til, litt mot spillets gang. Og for en kraft de slo til med.

Fikk bukt med Old Trafford-spøkelset

Det var Harry Kane som sendte Spurs i ledelsen – mot spillets gang. VMs toppscorer knuste landsmann Phil Jones i luften og stanget en corner fra Kieran Trippier elegant i mål bak en sjanseløs David de Gea.

Bare to minutter senere skulle vondt bli til verre for hjemmelaget. Christian Eriksen ble spilt fri ute på Tottenhams høyreside. Med et presist innlegg fant han Lucas Moura som hamret inn Tottenhams andre scoring.

Dermed hadde Tottenham scoret to mål på to minutter–på 133 sekund for å være nøyaktig – mot Manchester United, et lag de virkelig har slitt mot på bortebane.

Før denne mandagskvelden hadde de fire siste kampene til Spurs på Drømmenes Teater vært alt annet enn noen drøm. Det kan nærmest beskrives som et mareritt. 3–0, 1–0, 1–0, og 1–0 til Manchester United var fasit på de seneste turene til Old Trafford i Premier League-sammenheng.

Mellom det 50. og 52. minuttet, endret det seg virkelig.

Lucas Moura skulle imidlertid gjøre denne kvelden enda mer komplett for London-laget. Han la på til 3–0 fem minutter før full tid. Den lynhurtige brassen satte på turboen, sprintet fra Chris Smalling og hamret ballen i mål.

Manchester United gikk fullstendig opp i limingen.

– Mourinho har mistet det

José Mourinho kunne knapt tro sine egne øyne, og mens han var rasende nede i teknisk sone, koste Tottenham-fansen seg med sanger som «Sacked in the morning» og «You’re not special anymore».

Reaksjonene på Manchester Uniteds ydmykende tap renner inn. United-legenden Gary Neville sier på Sky Sports at dette er «Mourinhos største utfordring i karrieren», mens Gary Sutton på BBC Radio 5 Live sier at «det høres ut som Mourinho har mistet det».

Slik forklarte Mourinho det som skjedde:

– Vi har forberedt oss bra hele uken, vi spilte bra, og spillernes innstilling og innsats var upåklagelig. Vi burde egentlig ha ledet med to-tre mål før pause. Så endret noe seg i andre omgang. Plutselig var det 2–0, men vi var fortsatt med i kampen. Så kom det tredje målet og drepte kampen.

Likevel insisterte han på at Manchester United sto mer samlet enn noensinne. Og på spørsmål fra Sky Sports-reporteren om laget sto bak ham, svarte Mourinho kontant:

– Laget er ikke forent uten manageren.

Spesielt er et ord man kan bruke om Manchester United-kollapsen i andre omgang. Den sørget for at United fortsatt står med tre poeng etter sesongens første tre kamper, mens Tottenham står med full pott etter at alle Premier League-kampene i august er unnagjort.