LOW-POINT: Joachim Löw avbildet underveis i kampen mot Mexico på Luzhniki stadion. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Löws garanti til VG: Går ikke i gull-fella

Publisert: 18.06.18 05:32

FOTBALL 2018-06-18T03:32:16Z

MOSKVA (VG) (Tyskland – Mexico 0-1) Tysklands landslagssjef Joachim Löw (58) er klar på at Tyskland ikke kommer til å kopiere tidligere mestere som har forsvart VM-gullet med helbom.

Den smått sensasjonell statistikken viser at tre av de fire siste verdensmesterne i fotball har røket ut i gruppespillet i påfølgende VM: Frankrike i 2002. Italia i 2010. Spania i 2014. Og i går tapte regjerende mester Tyskland åpningskampen mot Mexico 1-0.

– Det er en uvant situasjon. I mange turneringer har vi vunnet fra start, men dette må vi takle. Nå må vi finne de riktige konklusjonene, og prestere bedre, sier Löw til verdenspressen på Luzhniki stadion.

Landslagssjefen smilte ikke i løpet av den cirka 20 minutter lange pressekonferansen etter kampen. Utenom én gang. Det var da VG fikk ordet som nest siste spørsmålsstiller, og spurte hva han tror årsaken til verdensmesternes problemer fire år senere - og hvorfor det ikke skal skje med Tyskland i år.

– Jeg har ingen idé om hvorfor andre lag har røket ut, åpnet Löw - fortsatt innbitt.

Så kikket han plutselig rett på VG, sittende på tredje rad cirka tre meter unna ham, og smilte bredt mens han fastslo:

– Vi skal ikke bli offer for den skjebnen. Vi kommer til å gå videre.

Deretter svarte han kort på et spørsmål om overraskende mange tyske balltap, reiste seg og forlot rommet med dette som kveldens sterkeste minne:

Tilbake satt journalistene med ganske klare svar:

Löw mener Tyskland forsvarte seg altfor dårlig mot Mexicos gode vingspill. At de gjorde seg for sårbare ved ballmist. Planen var å dekke opp med to spillere da de grønnkledde angrep Tysklands backer på deres banehalvdel, men i stedet fikk målscorer Hirving Lozano store rom. Det fikk tyskerne justert inn etter hvert, og Löw mener 2. omgangen var mye bedre enn de første 45 minuttene.

Spørsmål om å skifte stil blåser han av med et uttrykk som ikke trenger oversettelse:

– Überhaubt nicht!

Löw mener ellers at spillerne ikke utviste nok ro i avslutningssituasjonene. At den fysiske formen til spillerne ikke er noe problem. Og at alle bør rette blikket mot neste kamp.

– Alle er misfornøyde. Vi må legge dette bak oss. Kampen mot Sverige blir avgjørende, det sier seg selv.

En russisk journalist spurte om ikke det hadde vært lurt å ha med flere unge spillere fra laget som vant Confederations Cup i fjor sommer.

«Da hadde dere spilt bedre», fastlo han. Uten at den rutinerte landslagssjefen lot seg fyre opp - han har tross alt vist hvordan man får det til i VM tidligere, her fra Brasil i 2014:

– Jeg mener vi har et realtivt ungt mannskap, og et velbalansert lag. Ryggmargen i laget er de erfarne, også har vi fylt på med unge spillere. Gjennomsnittsladeren er ikke gammel.

Men uansett hvordan det går videre, er muligheten nå større enn før turneringen for å møte Brasil i åttendedelsfinalen. De gule og blå spilte riktignok «bare» 1-1 mot Sveits i sin første kamp søndag kveld , men skulle Brasil vinne sin gruppe og Tyskland bli nummer to bak Mexico, vil gigantmøtet være et faktum.

– Jeg tenker ikke på det, det bryr meg ikke. Vi må vinne våre kamper uansett, og nå er vi under press til kampen mot Sverige, sier Löw.

Han kan trøste seg med én ting hva tidligere mesterlag angår. Spania tapte sin åpningskamp i 2010-VM mot Sveits . Likevel vant laget turneringen. Og også EM to år senere.