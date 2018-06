VIKINGER: Island-spillerne dekker opp et frispark i kampen mot Argentina. Fra v. Aron Gunnarsson, Birkir Bjarnason, Hordur Magnusson og Gylfi Sigurdsson. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Island-ekspert mener de er verdens beste som lag

MOSKVA (VG) Etter uavgjort-overraskelsen mot Argentina forklares den islandske fotballfremgangen med en kollektiv styrke av dimensjoner.

– De to kapteinene Aron Gunnarsson og Gylfi Sigurdsson bare styrer hvem som skal være hvor til enhver tid, og så ofrer resten alt for å gjøre akkurat det de skal, forklarer den islandske Channel 2 Sport-profilen Tomas Thor Thordarson til VG.

Argentinas superstjerner måtte bite i gresset på Spartak stadion mot de utvalgte fra VM-historiens suverent minste befolkning. Av 335.000 islendinger var 14 innom banen og 4000 på tribunen i Moskva, og selv om Argentina hadde ballen omtrent hele tiden, ble det 1-1 til slutt. «Det største i islandsk fotballhistorie», fastslår Thordarson - selv om han var til stede da England ble slått i åttendedelsfinalen i EM for to år siden .

– Jeg sier det til alle som spør: Island er det beste LAGET i verden. Ikke at vi har de beste spillerne, men når det gjelder å spille som et lag, er det ingen som gjør det bedre, mener mannen på bildet under.

Trener Heimir Hallgrimson stilte i fotballshorts og treningsjakke i VM-premieren. Argentina-boss Jorge Sampaoli var iført skreddersydd dress og blankpussede, brune sko på motsatt benk. Lionel Messi skal ha uttalt at Island ikke ville spille fotball etter kampen. På pressekonferansen etterpå poengterte treneren at han heller ville ha resultater gjennom å spille defensivt, enn ikke å få resultater i det hele tatt. Men når VG konfronterer ham med påstanden om at ingen lag er bedre, tar han det hele litt ned.

– Vi har et godt lag. Vi er stolt av laget. Men vi sammenlikner ikke med andre. Vi prøver bare å være de beste versjonene av oss selv. Og det gjør at vi får resultater; alle fra supporterne til støtteapparatet jobber sammen. Vi er en stor, lykkelig familie.

– Hvordan vurderer du dette poenget?

– Dette er det samme som i EM. Vi spilte 1-1 mot Portugal, som senere ble mestere, og nå 1-1 mot et Argentina som kan vinne VM. Det er to veldig like kamper. Den gangen hadde Ronaldo et frispark på overtid, i dag var det Messi, så det er kanskje skjebnen: At de vinner til slutt og at vi går videre.

Avslører formelen

Mens nordmenn til en viss grad ser på Islands resultater som et eventyr hver gang, er det åpenbart at spillerne har en annen tilnærming. En etter en svarte de på spørsmål i pressesonen som om det var hvilken som helst kamp de hadde spilt.

– Vi har jo vist i flere år at vi kan få resultater mot verdens beste lag. Det var ingen overraskelse for oss, sier tidligere Brann-spiller Birkir Mar Sævarsson til VG, og fortsetter:

– Vi har et fantastisk lag, og vi jobber for hverandre. Om noen gjør feil, retter andre opp. Slik har det vært i mange år nå.

– Hvor slitsomt er det å spille slik?

– Vi må være fokusert i 95 minutter – det er det mest slitsomme. Ikke det fysiske.

Keeperkjempen Hannes Haldorsson oppsummerer slik:

– Vi gjør motstanderne utålmodige, og når vi angriper, gjør vi det med fart. Vi er et mareritt å spille mot, sier den tidligere Bodø/Glimt-keeperen, som du ser gjøre kampens største prestasjon under:

Må bytte på laget

Neste kamp går mot Nigeria 22, juni. I EM 2016 startet samme lag i fem kamper. Mot Argentina hinket Johann B. Gudmundsson av, mens Aron Sigurdson ble byttet ut i 2. omgang. Han gikk ikke gjennom pressesonen etter kampen.

– Ikke at det ble gjort så mange feil da vi kom til kvartfinalen i EM, men spillerne var ikke fulle av energi til Frankrike-kampen den gang på grunn av belastningen. Nå har laget lært. Jeg tror på avansement, og håper vi kan møte Danmark, fordi vi aldri har slått dem, sier journalist Thordarson.

Vinneren av Islands gruppe møter nummer to i gruppen med Danmark, Frankrike, Peru og Australia. De to førstnevnte har begge åpnet med seier.