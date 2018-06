BLIDA BROR: Andreas Granqvist jubler for straffemålet som senket Sør-Korea. Bak følger Albin Ekdal opp. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Sverige-skribent tror Tyskland er lettest å slå ut nå

Publisert: 19.06.18 10:17

FOTBALL 2018-06-19T08:17:05Z

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Aftonbladets fotballekspert Erik Niva mener Tysklands åpningstap nær ødela Sveriges VM sjanser, men at avansement på verdensmesternes bekostning nå er innenfor rekkevidde.

Det var i en kommentar publisert i timene før kampstart mot Sør-Korea at den populære fotballskribenten virkelig satte ord på konsekvensen av Mexicos sjokkseier søndag kveld . Før VM tenkte mange at Sverige hadde en god mulighet på 2.-plassen i gruppen bak et antatt suverent Tyskland.

Først karakteriserte Niva puljen som forvandlet til «dødens jævla gruppe igjen». Så kom det:

«Nå ja, vi har vært ved portene til det helvetet tidligere. Vi kjenner både «färjkarlen» og dørvaktene, og vi vet at det finnes måter å overliste dem. Noe 40-60-utgangspunkt kan vi ikke late som finnes mer. Nå er det 10-90, ryggene mot veggen før vi i det hele tatt har begynt, og uten ett eneste vettug, rasjonelt argument som taler til vår fordel».

Derfor, mente Niva, MÅTTE Sør-Korea slås. Og etter 1-0-seieren mandag ettermiddag, takket være målet under, lever håpet:

– Vi er vel kommet oss ett hakk opp på Dantes inferno-spiralen, men fortsatt er det mange motstandere som må forseres før vi er på trygg grunn, sier en smilende Erik Niva til VG fra plassen ved siden av kollega Simon Bank i mediesenteret ved Nizjnij Novgorod stadion;

Journalisten mener Sverige leverte en god åpningskamp, og anslår sjansen for avansement for å ha steget til 30–70. Fordi Sør-Korea er «to eller til og med tre klasser» svakere enn de andre lagene i gruppen anser han det som usannsynlig at de tar poeng fra noen.

– Tyskland vet vi hvor vi har, og de kommer ikke til å prestere svakt på lørdag. Mexico vet vi ikke helt hvor vi har, vi vet ikke hva deres laveste-nivå er eller hvordan de opptrer om Sverige gjør det vanskelig for dem. Men vi kan konstatere at deres toppnivå er skyhøyt, og mest sannsynlig høyere enn vårt, og da handler det om ikke å møte dem øye mot øye, men dra dem ned i gryten og bryte mot dem der, sier Niva.

– Hvem er det mest sannsynlig å slå ut?

– Jeg tror Mexico tar minst seks poeng, og da må vi jo i så fall slo ut dem på flere scorede mål. Tyskland er det større sjanse for å slå ut, fordi det er større sjanse for å ta ett poeng mot dem, enn at vi skal vinne med mer enn ett mål mot Mexico, resonnerer Niva.

I den svenske presseflokken har man allerede begynt å regne på muligheter for det ene og det andre. Ved svensk uavgjort mot Tyskland samtidig som Mexico slår Sør-Korea, vil ett poeng mellom Sverige og Mexico holde. Sebastian Larsson ble forelagt denne hypotesen i pressesonen etter mandagens kamp.

– OK. Så langt tenker vi ikke, kuttet han av det temaet med.

