Braut Håland storspilte igjen - Molde har meldt seg på gullkampen

MOLDE (VG) (Molde - Vålerenga 5–1) Erling Braut Håland (17) blir nok ikke mindre brennhet etter i kveld. Unggutten noterer seg to mål og målgivende - med Juventus på tribunen.

Braut Håland satte inn det andre målet for Molde, hans femte på to kamper, like etter å ha servert målgivende til Mattias Möstrøm på 1–0. Etter 57 minutter fikk han også satt sitt andre mellom beina på Adam Larsen Kwarasey. Dermed står han med utrolige seks mål på to kamper.

Dermed har han nok imponert gjestene som sitter på tribunen. For selv om Molde avslo et bud fra Juventus i vinter, så erfarer VG at det også i kveld var agenter fra den italienske klubben på besøk.

– Det er godt å se at supporterne er fornøyde. Det begynner å sitte både for meg og laget, men det skal bli verre, vi skal ikke stoppe her, nå må vi bare fortsette, smilte en ekstatisk Erling Braut Håland på direkten til Eurosport.

Han har nå scoret seks mål på de to siste kampene, hvor han også ble byttet ut i 2. omgang begge ganger. På spørsmål om fremtiden svarer han kun at han er Molde-spiller. Manchester United er blant klubbene som har vært på tribunen.

- Han er nok ikke verdens største Manchester United-fan, men kommer de og banker på døra så er det ikke mange som sier nei til det, sier Solskjær til VG, med en tydelig henvisning til far Alf Inges spillerkarriere i Leeds og Manchester City.

Det knusende resultatet betyr også at Molde for alvor har meldt seg på kampen om gull i Eliteserien. For øyeblikket ligger de kun fire poeng bak Rosenborg, og seks poeng bak Brann, som forrige uke tapte 0–4 for nettopp Molde.

– Noen tanker om at dere nå er med i gullkampen?

Spørsmålet fra VG lurer frem et smil og litt latter hos Solskjær før han svarer:

– Nei, ikke i det hele tatt.

Børsen Molde - Vålerenga Molde: Andreas Linde - 6

Christoffer Remmer - 5

Ruben Gabrielsen - 5

Vegard Forren - 6

Kristoffer Haugen - 5

Etzaz Hussian - 6

Babacar Sarr - 7

Eirik Hestad - 8

Mattias Moström - 5

Erling Braut Håland - 9

Petter Strand - 4 Sum 11 spillere: 67 Vålerenga: Adam Larsen Kwarasey - 3

Amin Nouri - 4

Jonatan Tollås Nation - 3

Felipe Carvalho - 3

Samuel Adekugbe - 4

Abidisalam Ibrahim - 2

Magnus Lekven - 4

Simen Juklerød - 3

Samuel Fridjonsson - 3

Bård Finne - 5

Sam Johnson - 3 Sum 11 spillere: 38 Kampvurdering: 5 Sjanser: 10–3 Dommervurdering: Kai Erik Steen, Gneist IL - 5 - Har grei kontroll på kampen, og viser riktig ut Ibrahmim, men Vålerengas mål burde vært annullert for offside, samtidig skulle de hatt straffe i det pasningen til målscorer går. Der misser dommerteamet. Vurdert av Martine Sørhus og Henrik Myhrvold Simensen

Molde herjet før pause

Ole Gunnar Solskjær måtte se bort fra Fredrik Aursnes (med fire gule kort) og valgte Eirik Hestad som indreløper og Mattias Moström på høyrekanten.

Det viste seg å bli et godt valg, for etter fire minutter spilt satt brennhete Braut Håland opp til Moström som banket inn 1-0 på Moldes første sjanse.

Molde hadde godt tak i første omgang, men Vålerenga får prøvd seg. På et langt kast av Samuel Kari Fridjonsson fikk Felipe Carvalho til slutt tak på ballen, men forsøket endte i nettveggen.

Ikke før kvarteret denne gangen, men etter under halvspilt omgang satte Moldes stortalent inn mål nummer to for de blå. Petter Strand slo inn corneren som ble stusset videre av Babacar Sarr til en ensom Braut Håland på bakerste stolpe. Han trengte bare å bredside inn sin femte scoring på to kamper.

Og Molde fortsatte å kjøre på. På enda en corner satt den igjen for de blåkledde. Sarr knuste alle i lufta og stanget inn vertenes tredje for dagen og kunne samtidig notere seg både målgivende og mål mot Vålerenga.

Etter 30 minutter, og litt diskusjon dommerne i mellom, fikk Vålerenga sin redusering. Bård Finne ble servert av Simen Juklerød og tuppet ballen i mål. Det diskuteres en mulig offside på Finne og uten VAR til å hjelpe dømmes det mål.

Braut Håland-show

Vålerenga startet bedre etter hvilen, men også da tok Braut Håland oppmerksomheten. En fin stikker fra Hestad spilte muskelberget alene gjennom og avslutningen til 17-åringen gikk mellom beina på Kwarasey.

Og da Braut Håland gikk av etter 70 minutt, tok hans innbytter på seg målscorer-rollen. Daniel Chima Chukwu fikk servert av Hestad og satte inn lagets femte mål for kvelden - etter å ha grunnlurt Vålerengas ulykksalige forsvarer.

Med ti minutter igjen fikk ikke Vålerenga det noe lettere. Abdisalam Ibrahim, som har vært sent ute flere ganger i kampen, stemplet Sarr og fikk sitt andre gule for dagen. Dermed måtte Oslo-laget avslutte med ti mann.