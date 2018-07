MATCHVINNER: Nacer Chadli har nettopp ordnet den avgjørende scoringen mot Japan. Gen Shoji og keeper Eiji Kawashima fortviler. Foto: TORU HANAI / Reuters

Belgia avgjorde med snuoperasjon og «djevelsk» kontring

Publisert: 02.07.18 22:02 Oppdatert: 02.07.18 23:16

FOTBALL 2018-07-02T20:02:29Z

(Belgia–Japan 3–2) Fire minutter på overtid scoret Nacer Chadli (28) vinnermålet for Belgia i åttedelsfinalen – et resultat av en vanvittig kontring.

Belgia lå under med to mål etter 70 minutter og så ut til å ryke ut av VM, men så leverte stjernemannskapet en snuoperasjon for historiebøkene.

Avgjørelsen kom etter en japansk corner langt inne i overtiden. Det var lagt til fire minutter, og 30 sekunder gjensto av den da Courtois plukket ned Japans corner.

Så sa det bare «pang». De Bruyne skjøt fart ut av egen 16-meter, og fikk ballen fra Courtois. Han avanserte over halve banen og fant Thomas Meunier på kanten.

Det lave innlegget ble elegant hoppet over av Romelu Lukaku, før innbytter Chadli fikk stå helt alene og bredside ballen i målet.

– Det var et mål for hele folket. Jeg tror alle er glade hjemme i Belgia nå, sa matchvinner Chadli til belgisk TV etter kampen.

Lettelsen og gledesscenene blant belgiske spillere og fans var enorme. Skuffelsen blant de japanske spillerne, som i aller høyeste grad bidro til fotballfesten, var tilsvarende hjerteskjærende.

– Vi ønsket å avgjøre kampen. På det tidspunktet så vi for oss at kampen skulle gå til overtid, men vi forventet ikke en slik superkontring, og spillerne forventet ikke at ballen sekunder senere var på vår banehalvdel og at det skulle avgjøre kampen, sa Japan-trener Akira Nishino.

Snart to år uten tap

Belgia hadde ikke tapt siden september 2016, og sto med 22 kamper på rad uten nederlag. VM-kvalifiseringen ble unnagjort på overlegent vis med ni seirer og én uavgjort.

Mot Japan var belgierne enorme favoritter, og alt lå til rette for en gigantkvartfinale mot Brasil, som hadde slått Mexico noen timer tidligere .

VG-børsen: Belgia–Japan BELGIA (3–4–3):

Thibaut Courtois 4

Toby Alderweireld 6

Vincent Kompany 5

Jan Vertonghen 5

Thomas Meunier 6

Axel Witsel 5

Kevin De Bruyne 6

Yannick Ferreira-Carrasco 5

Dries Mertens 4

Romelu Lukaku 6

Eden Hazard 7 Sum 11 mann: 59. JAPAN (4-2-3-1):

Eiji Kawashima 3

Hiroki Sakai 5

Maya Yoshida 8 og banens beste.

Gen Shoji 6

Yuto Nagatomo 6

Makoto Hasebe 5

Gaku Shibasaki 6

Genki Haraguchi 6

Shinji Kagawa 6

Takashi Inui 7

Yuya Osako 5 Sum 11 mann : 63. Sjanser: 8–4. Kampvurdering: Terningkast seks. Dommer Malang Diedhiou (SEN): 6. Treffer på det meste, men blir ikke utsatt for noen voldsomme utfordringer. Vurdert av Yngve Gjerde og Jens Friberg

Men det belgiske stjernegalleriet fikk en tøffere jobb enn de hadde trodd. Det måtte to innbyttermål til for å redde Roberto Martínez’ mannskap.

–Det er ikke noe negativt i dag, alt handlet om å ta seg videre. Dette er en dag for å være stolt av spillerne. I VM ønsker man at alt skal være perfekt, men til syvende og sist handler det om å ta seg videre, å vinne, sa Martinez.

Tamt i 1. omgang

I første omgang på Rostov Arena var Belgia, som forventet, det førende laget–uten at det ble skapt det helt store.

Lukaku klarte ikke å stokke bena da han fikk et innlegg på fem-seks meters hold. Noen minutter senere fikk Vincent Kompany sendt ballen tilbake foran målet etter et De Bruyne-innlegg. Men ingen lagkamerater var på plass for å sette ballen i nettet.

Inui headet rett på Thibaut Courtois fra god posisjon, og Belgia-keeperen holdt på å gjøre en kjempebrøler da han noe senere fomlet et svakt skudd mellom egne ben før han fanget ballen igjen rett foran streken.

Fem scoringer etter pausen

Det var i andre omgang det skulle eksplodere, og det i motsatt ende av hva «alle» forventet.

I det 48. minutt slo Gaku Shibasaki en herlig stikker igjennom til Haraguchi. Jan Vertonghen klønet det til da han lot den passere, men Haraguchi var iskald som fintet før han dundret ballen i det lengste hjørnet helt borte ved stolpen til høyre for Courtois.

Fire minutter senere var det duket for mål nummer to. Da hadde Hazard i mellomtiden dundret ballen i stolpen, men Japan hadde marginene med seg–enn så lenge.

Shinji Kagawa spilte til Inui, som hamret ballen i nettet fra 25 meter–den boret seg inn i nettmaskene til venstre for 199 cm lange Courtois i full strekk.

Da kokte det på tribunene, og japanske supporter begynte virkelig å håpe på en skikkelig skrell.

Lukaku misset en heading fra kloss, hold men Belgia skapte ikke stort før Marouane Fellaini og Chadli ble byttet inn etter 65 minutter. Da snudde også kampen.

Først reduserte Vertonghen i det 70. minutt med en heading fra langt og skrått hold inne i feltet, og så utlignet Fellaini fire minutter senere. I kjent stil skallet han inn et overlegg fra Hazard.

I et herlig sluttdrama som vekslet frem og tilbake, var det Belgia som sikret seieren – på et tidspunkt da de aller fleste hadde begynt å forberede seg på ekstraomganger.

PS! Sist gang et lag vant etter å ha ligget under med to mål i sluttspillet i VM, var Vest-Tyskland som snudde mot England i 1970. Den gang ordnet Gerd Müller 3–2-seier i ekstraomgangene.