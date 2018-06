FØLELSER: Jon Dahl Tomasson og Åge Hareide reagerer på en misbrukt dansk mulighet i kampen mot Peru i Saransk. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jon Dahl Tomasson om sjefen Hareide: – Fint at han har temperament

Publisert: 21.06.18 07:48

VITJAZEVO (VG) Jon Dahl Tomasson (41) er Champions League-vinner – men i skyggen av Åge Hareide (64) på det danske landslaget. Han mener ikke det er noe problem med nordmannens temperament – snarere tvert imot.

– Det er fint å være Åges assistent, sier mannen som har spilt i både Premier League, Serie A, La Liga og Bundesliga, og som også har erfaring fra 52 mål på 112 landskamper for Danmark.

– Hva er Åges styrker og svakheter, spør VG når vi møter Jon Dahl Tomasson før Danmarks mandagstrening i Vitjazevo ved Svartehavet.

– Han har kun styrker. Kun styrker.

– Men noen svakhet må han vel ha?

– Nei!

Vi minner om at Åge Hareide selv har tatt selvkritikk på sitt temperament i en fersk dokumentar fra dansk TV2. Det er ikke Jon Dahl Tomasson enig i at er noe problem.

Jon Dahl Tomasson. Født: 29. august 1976. Klubber som spiller: Køge, Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, Milan, VfB Stuttgart, Villarreal, Feyenoord. Klubber som trener: Excelsior, Roda, Vitesse (assistent), Danmark (assistent). Meritter som spiller: Champions League-vinner, UEFA Cup-vinner, Serie A-mester, Eredivisie-mester.

– Han skal ha temperament. Jeg synes ikke det er noe problem. Det er fint at han har temperament.

Da Åge Hareide ble dansk landslagstrener våren 2016, uttalte han selv at han fikk sitt førstevalg da han hentet Jon Dahl Tomasson, som den gang var assistent i Vitesse.

– Han kommer med en uvurderlig erfaring, og har både som spiller og trener vært en ledertype. Han besitter en ukuelig vinnermentalitet og har vist hvordan man skal få ut det maksimale av sitt talent, sa Hareide den gang.

– Jeg føler at vi supplerer hverandre godt, sier «Jon Dahl», som danskene gjerne kaller ham, til VG.

– Vi har arbeidet veldig tett sammen om alt. Vi reiser mye, vi diskuterer – men han er hovedansvarlig.

– Er han en god sjef?

– Ja, sier assistenten uten å tenke seg om.

Sportsredaktør Troels Henriksen i Jyllands-Posten er enig i at de to utfyller hverandre.

– Åge Hareide er den typiske motivator, som jeg ser. Han er fantastisk til å lede en gruppe av mennesker. Han tar ut spillerne og gir dem ansvar. Han har for eksempel møter med hver lagdel og gir for eksempel Simon Kjær ansvar i forsvar og Christian Eriksen på midtbanen. Det er godt sett. Det gjør at man skaper mer ansvar. Samtidig er han en skandinavisk suksesstrener. Han har vunnet ligaen både i Norge, Sverge og Danmark.

– Jon Dahl er den tidligere toppspilleren. Han har gjort alt det Hareide ikke har gjort. Han har spilt VM-sluttspill, han har spilt Champions League-finaler og han har scoret og vunnet UEFA-cup-finale.

Henriksen mener at Jon Dahl Tomasson er veldig dyktig på dødballer og mange taktiske trekk. Blant annet mener sportsredaktøren at assistenten var mannen bak «Flo-pasningen» i Polen-kampen – som ble et vendepunkt for Danmark.

– Derfor supplerer de hverandre veldig bra.

Både Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson uttaler seg forsiktig foran torsdagens kamp mot Australia. Treneren, Bert van Marwijk, er Tomassons gamle trener i Feyenoord.

– Jeg kjenner treneren veldig bra. Og jeg leser nederlandske aviser. Jeg vet at de har jobbet veldig mye med det defensive den siste tiden, sier Jon Dahl Tomasson i den såkalte intervjusonen før den danske treningen.

– Australia har et sterkt fysisk lag, uten at jeg er bekymret for det. Vi er også sterke.

Etter at William Kvist er sendt hjem, har for øvrig Danmark bare 19 utespillere tilgjengelige når de skal trene spill.

– Da må vi bruke Jon Dahl om nødvendig, smiler Åge Hareide.