Belgia-treneren til VG: Derfor er utskjelte Fellaini elsket av sjefene

Publisert: 10.07.18 15:48

ST. PETERSBURG (VG) Han er mislikt av fansen og utskjelt av eksperter, men Marouane Fellaini (30) er umåtelig populær blant trenerne sine.

Den hårfagre Manchester United -midtbanespilleren blir sett på som en temmelig uortodoks fotballspiller, og prestasjonene hans for klubblaget har på ingen måte sendt ham inn i hjertene til Old Trafford-publikummet. Han har ofte uttrykt frustrasjon for at fansen er så kritiske til ham, etter flere ganger å ha blitt pepet på av sine egne supportere, og mener han blir «stemplet som morder» .

TV-ekspert og Liverpool-legende Jamie Carragher gikk blant annet knallhardt ut mot belgieren på grunn av hans tidvis aggressive involveringer på banen. Han skrev i Daily Mail at han «personlig håper vi aldri ser ham spille i Premier League igjen» etter at Fellaini hadde albuet Leicesters Robert Huth i ansiktet.

Men det er vel trolig en grunn til at José Mourinho var desperat etter å få den høyreiste midtbanespilleren til å forlenge Manchester United-kontrakten med to år i sommer.

Og det er neppe tilfeldig at Belgia-sjef Roberto Martínez valgte å se til Fellaini da laget var på vei ut av VM mot Japan. Han kom inn fra benken, scoret, Belgia snudde kampen, han fikk tillit fra start mot Brasil, og belgierne spilte sin beste kamp i mesterskapet – kanskje til og med noensinne.

Før tirsdagens semifinale mot Frankrike, hvor Fellaini er ventet å få fornyet tillit fra start, spurte VM den belgiske landslagssjefen om hvorfor den utskjelte og uortodokse Fellaini virker å være så populær blant trenerne sine.

– Det er ganske enkelt: Marouane er en lagspiller. Han er en fotballspiller som har den beste mulige mentaliteten i en lagsport. Han er en vinner og en kriger. Hver eneste involvering betyr noe for ham, sier Martínez til VG.

– Vanskelig å håndtere

Belgia-sjefen fortsetter:

– Vi har blitt vant til at mange spillere presterer litt ujevnt, men det er helt ukjent for Marouane. Hver eneste involvering er som den siste og viktigste i kampen. Han ønsker å vinne og gir hele sitt hjerte for å oppnå det.

Martínez beskriver Fellaini som en vrien spiller å forholde seg til for motstanderne.

– På grunn av den voldsomme størrelsen hans er han vanskelig å håndtere. Men han har en utrolig kroppskoordinasjon, og en teknikk som er mye bedre enn folk tror. Når du jobber så tett med ham, innser du at alle disse kvalitetene til sammen er veldig viktige på en fotballbane, sier Belgias landslagstrener til VG.