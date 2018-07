Ny Bugge-tabbe kostet Godset dyrt: – Jeg har det tungt

Publisert: 09.07.18 20:51 Oppdatert: 09.07.18 22:32

FOTBALL 2018-07-09T18:51:11Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Kristiansund 2–3) Strømsgodset skulle ta et viktig steg vekk fra nedrykksstreken. Isteden kan stygge tabber og en nådeløs trønder gjøre høsten ubehagelig for drammenserne.

Skuffelsen blant spillerne hos hjemmelaget var tydelig stor da kampen var over. Godset-profil Bassel Jradi hadde tatt sekken på og gikk rett hjem uten å snakke med noen i pressesonen.

– Vi taper kampen og det svir skikkelig, sier Eirik Ulland Andersen til VG etter kampen.

Mest skuffet var nok imidlertid Godset-keeper Espen Bugge Pettersen , som ga leverte ballen rett i føttene på Bendik Bye i forkant av 1–2-scoringen.

– Jeg har det tungt, selvfølgelig. Det er kjedelig å være såpass involvert i et av baklengsmålene, sier målvakten til VG.

Det har vært en tung vårsesong, som har måttet tåle mye kritikk etter en rekke uheldige involveringer.

– Nå har det vært noen situasjoner i år. Jeg prøver å glemme det og se fremover, sier 38-åringen.

– Vi faller helt sammen

Eirik Ulland Andersen mener Strømsgodset «ga vekk mål» og fikk en vanskelig jobb med å hente inn Kristiansunds 3–1-ledelse til pause.

– Det skal ikke skje. Men vi taper og vinner som et lag, sier haugalendingen om tabbene.

Godset-trener Bjørn Petter «BP» Ingebretsen satt igjen med at laget hans leverte en veldig ujevn prestasjon.

– Vi er veldig variable. Det er en periode hvor vi faller helt sammen, sier han til VG.

«BP» mener Godset etter hver ga fra seg masse rom og er skuffet over at laget ikke klarte å justere dette før til pausen. Da stod det allerede 3–1 til Kristiansund.

– Vi klarer ikke å få gjort noe med det når kampen pågår, sier han.

Stemningen var naturlig nok langt bedre hos gjestene fra Kristiansund. «Deilig», slo trener Christian Michelsen fast overfor VG etter at seieren var et faktum.

– Det er utrolig deilig å ta tre poeng. Som angrepsspiller er det viktig å bidra med målpoeng, så det er godt som i dag når man lykkes med det, sier hat-trick-helten Bendik Bye.

– Det er så artig og deilig. Du har de guttene som alltid setter laget foran seg selv. Når han får følelsen av å være en helt, så synes jeg det er «steike artig», sier Michelsen.

– Hva gjør Bugge her?

For det hele virket så oppskriftsmessig da Tokmac Nguen vendte opp og sendte Strømsgodset i føringen før seks minutter var spilt.

Men så tabbet Godset-spillerne seg ut i tur og orden. Først rotet Jakob Glesnes og Francisco Júnior bort ballen. Deretter gjorde en ny kjempetabbe Espen Bugge Pettersens marerittsesong enda svartere.

– Hva gjør Espen Bugge Pettersen her? En fryktelig pasning, kommenterte Eurosport-ekspert Thomas Myhre da 38-åringen spilte ballen rett i beina på Bendik Bye.

Målet var imidlertid langt ifra ferdigscoret, men 28-åringen fra Steinkjer skrudde ballen i en slags skrudd parabelbue fra skrått hold 30 meter fra mål.

Da hadde samme mann allerede plassert ballen i krysset tre minutter tidligere. Og når Kristiansund-angriperen fikk en ny mulighet like etterpå, var hat tricket fullført i løpet av ti minutter.

Nydelig redusering

I den andre omgangen foregikk det meste av spillet mot ett mål.

De drøye 5000 hjemmetilskuerne øynet håp om et comeback da Eirik Ulland Andersen på karakteristisk vis vartet opp med en praktscoring.

– Det er et klassisk Ulland-Andersen. En vakker, vakker scoring, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Store sjanser

Resten av oppgjøret handlet om å holde unna for gjestene, som kan takke Sean McDermott for at alle tre poengene blir med til Nordmøre.

Fra fire meters hold kunne Tokmac Nguen i den andre omgangen nærmest spasere ballen inn i nettet, men et tigersprang fra Kristiansunds sisteskanse forhindret scoring.

25-åringen stod en aldeles gnistrende kamp for bortelaget, og fikk også god hjelp av sin høyre stolpe da han ikke nådde bort til Eirik Ulland Andersens følsomme frispark ti minutter før slutt.

Tre poeng ned til nedrykksstreken føles nok ubehagelig lite for Strømsgodset når de andre bunnlagene har begynt å plukke poeng.

Samtidig tar Kristiansund sommerferie på 8. plass og sikker plass med ni poengs margin, og kan etter alle solemerker si «Bye, Bye, Bye» til alt som omhandler nedrykk.