TRYGGE: De thailandske guttene ble tatt hånd om på sykehuset i Chiang Rai etter de ble reddet ut av grotten. Bildet ble tatt onsdag. Foto: AFP PHOTO / The government public relations department (PRD) and Government spokesman bureau

Fotballverdenen hyller de thailandske guttene – nå er de invitert til Norway Cup

Publisert: 12.07.18 15:17

FOTBALL 2018-07-12T13:17:48Z

En rekke storklubber og fotballstjerner sender sine lykkeønskninger og gaver til de thailandske guttene som var fanget i grotten i Thailand. Nå inviteres de også til neste års Norway Cup.

Etter at alle guttene og treneren var trygt ute av grotten har responsen vært enorm, verden over. Mange i fotballmiljøet fulgte også den dramatiske redningsaksjonen, og det thailandske laget har allerede fått invitasjoner av storklubber som Manchester United og Barcelona. Nå inviterer også Norway Cup guttene til å delta i neste års turnering.

– Det handler om at det er viktig for Norway Cup å få frem alt som også foregår utenfor fotballbanen. Enten det gjelder lag fra konfliktområder eller lag fra steder som er preget av sult og fattigdom. Eller, som i dette tilfellet, et lag der en heltedåd gjorde at det endte med en lykkelig slutt, forteller styreleder i Norway Cup, Øystein Rikheim Sundelin.

– Fotball er et språk alle kan prate på banen. Det fører barn og unge sammen, legger han til.

Sundelin har fått med seg at de thailandske guttene allerede har mottatt flere invitasjoner fra fotballklubber allerede.

– Det skulle bare mangle. Norway Cup inviterer dem fordi det er verdens største turnering for barn og unge. Nå tenker vi først at guttene skal få god tid til å bearbeide det de har vært igjennom, så får vi se hva de takker ja og nei til. Jeg tror de tar invitasjonen fra oss godt imot.

Hylles av fotballstjerner

De engelske landslagsspillerne Kyle Walker og Jack Butland er blant de som har vært ute på Twitter og sagt at de ønsker å sende de thailandske guttene gaver.

– Fantastiske nyheter at alle de thailandske barna er trygt ute av grotten! Jeg vil gjerne sende dem drakter! Er det noen som kan hjelpe meg med en adresse? skrev Walker.

– Virkelig glad for at alle er i trygghet! Jeg vil bli med og sende noen keeperhansker til dere, fulgte Butland opp.

Inviteres av storklubber

De thailandske fotballguttene ble invitert til VM-finalen på søndag av FIFA, men det ble uaktuelt ettersom de trenger oppfølging på sykehus i dagene fremover. Storklubbene Manchester United og Barcelona har også invitert dem på kamp, ved en senere anledning.

Roma sender også varme tanker til guttene, og familien til den thailandske dykkeren, som døde under redningsarbeidet. Det samme gjør Bayern München, Jerome Boateng og Robert Lewandowski.

Frankrikes stjernespiller Paul Pogba hedret også guttene, samme dag som laget tok seg til VM-finalen da de slo Belgia .