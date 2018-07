FIKK GULT: Kylian Mbappé fikk gult kort på tampen av kampen mot Belgia etter å ha tatt med seg ballen da belgierne fikk frispark. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mbappé refses av Belgia-spiller: – Beklager hvis de ble støtt

Publisert: 11.07.18 06:57

ST. PETERSBURG (VG) Det franske fenomenet Kylian Mbappé (19) har tatt VM med storm, men også skaffet seg mange kritikere på grunn av oppførselen på banen.

På tampen av kvartfinalen mot Uruguay gikk Mbappé i bakken og holdt seg til ansiktet som om han hadde blitt slått, når reprisene viste at Cristian Rodríguez hadde vært borti magen hans.

Hendelsen fikk flere eksperter til å dra paralleller til hans PSG-lagkamerat Neymar: «Jeg kan ikke forestille meg hvor han har lært det der», skrev den engelske fotballprofilen Gary Lineker på Twitter, mens den franske legenden Alain Giresse ba Mbappé «lære av Neymar som spiller, men ikke ved å gjøre slike ting».

Mot Belgia, i tirsdagens semifinale som endte 1–0 til Frankrike, ble det nok en gang hett rundt Mbappé – og ikke kun på grunn av hans spinnville dribleraid.

På overtid fikk han gult kort for usportslig opptreden etter å ha tatt med seg ballen vekk da Belgia prøvde å ta et raskt innkast, før han falt over ende da en motspiller prøvde å ta den fra ham. Så overspilte han åpenbart da Belgias midtstopper Jan Vertonghen gikk inn i en duell med ham.

Overfor VG kommer Tottenham-spilleren med kritikk mot unggutten.

– Oppførselen hans …

Vertonghen rister litt på hodet, drar litt på det og prøver tydelig å tenke seg gjennom før han sier noe mer.

– Jeg synes han heller burde fokusere på sine eksepsjonelle kvaliteter. Hvis han konsenterer seg litt mer om det, i stedet for å oppføre seg på den måten, så tror jeg folk vil sette mye mer pris på ham, sier han til VG.

Mbappé til VG: – Jeg er i finalen

Den belgiske stjernespilleren Kevin De Bruyne var ikke like kritisk til Mbappés overspilling da VG spurte ham om samme tema.

– Jeg bryr meg ikke. Greit, så filmer han kanskje. Men jeg ser på meg selv og hvordan jeg oppfører meg på banen. Jeg kan ikke tenke på vegne av andre, sier Manchester City-profilen.

Hovedpersonen selv gliser bredt når VG konfronterer ham med irettesettelsen fra Vertonghen.

– De kan få mene hva de vil. Jeg beklager hvis de ble støtt. Men jeg er i finalen, sier Mbappé kort og frekt.

– Driter i Gullballen

19-åringen er et fenomen på banen, men gjør seg heller ikke bort foran medienes mikrofoner, der han svarer lekende lett på de fleste spørsmål.

Når en fransk journalist sier at «det ville vel ikke vært verst å vinne VM som 19-åring», svarer Mbappé at «det ville ikke vært verst som 40-åring heller» – og får pressekorpset til å bryte ut i latter.

Mot belgierne leverte han kanskje VMs frekkeste finte da han spilte fri Olivier Giroud med en slags piruett-hælpasning som fikk sosiale medier til å ta fullstendig av. Totalt sett prøvde han seg på 15 driblinger i kampen – toppnotering i fransk VM-historie.

Ved kampslutt fikk mesterskapets nest yngste spiller spørsmål om Gullballen er noe han tenker på.

– Jeg driter i Gullballen! Det jeg vil ha, er VM-trofeet. Jeg vil sove med det, svarte Frankrikes nye ynding, som – til tross for den lille feiden – roses opp i skyene av sin belgiske rival Vertonghen.

– Han er en eksepsjonelt spiller med et eksepsjonelt talent. Det var min jobb å forsvare meg mot ham. Jeg synes jeg gjorde det greit, men han har kvaliteter til å endre kamper, sier Tottenham-spilleren.

– Mbappé hadde en god kamp, men ikke noe spesielt, sier en noe mer avbalansert De Bruyne til VG.