Nå er han ikke lenger tidenes dyreste nordmann: – Det er på tide

Publisert: 30.06.18 15:02

I 17 og et halvt år var Tore André Flo (45) tidenes dyreste nordmann. Nå er han glad for at Mohamed Elyounoussi (23) har tatt rekorden fra ham.

Torsdag satte 23-åringen fra Sarpsborg navnetrekket sitt på kontrakten som binder ham til Southampton frem til sommeren 2023. Fredag ble overgangen endelig bekreftet .

– De kjenner meg nesten bedre enn jeg kjenner meg selv, sa en glad hovedperson til VG da .

Prislappen Premier League -klubben betaler for Mohamed «Moi» Elyounoussi er etter det VG kjenner til 20 millioner euro, rundt 190 millioner. Dermed vil han skyve Tore André Flo ned fra tronen som Norges dyreste fotballspillere gjennom tidene. Til Flos store glede.

– Det er en veldig naturlig utvikling. Den rekorden har stått for lenge, så det er på tide at den blir tatt, sier han til VG på telefon fra London.

Håper det åpner døren for flere

22. november 2000 ble stryningen solgt fra Chelsea til Rangers for 160 millioner kroner. Dermed ble han tidenes til da dyreste nordmann, en rekord som altså skulle stå i 17 og et halvt år.

Det lever Flo veldig godt med, selv om han er nøye med å påpeke at det var færre spillere som ble kjøpt for slike summer i 2000 enn i dag.

– Dette er først og fremst veldig spennende for «Moi» selv. Dette kommer fordi han har gjort det bra, så det er et kompliment til ham, sier «Flonaldo».

Flo, som nå har ansvaret for å følge opp de utlånte spillerne i Chelsea, håper «Moi»-overgangen kan åpne dørene for enda flere norske spillere.

Da stryningen selv gikk til Premier League fra Brann i 1998 var han én av mange landsmenn i ligaen. De siste årene har det derimot vært mye lenger mellom de norske innslagene på øverste nivå på balløya.

– Det hadde vært veldig positivt for norsk fotball om flere kommer seg ut. Det vil nok bli litt prat om norske spille rundt denne overgangen, og kanskje noen tenker de må se til Norge også. Dette hjelper klubbene til å få opp øynene for norske spillere. Det er veldig positivt for norsk fotball, sier Flo.

Har troen på «Moi» i Premier League

Det er selvsagt ikke bare en høy prislapp som kan bidra til at flere velger å vende blikket mot Norge i håp om å finne kapable spillere. Enda viktigere er det at spillerne i de store ligaene, som Joshua King i Bournemouth, Stefan Johansen i Fulham, Alexander Sørloth i Crystal Palace og nå Elyounoussi i Southampton, gjør det bra.

Og det tror Flo at «Moi» har alle forutsetninger for å gjøre.

– Jeg tror han kan gjøre det ganske bra. Tiden vil vise om han greier å tilpasse seg det å reise til en ny klubb, men jeg synes det er veldig spennende at han kommer til Premier League.