KONGEN AV EGYPT: Mohamed Salah jobber knallhardt for å bli klar til Egypts første kamp i VM, 15. juni. Foto: Robert Hradil / Getty Images Europe

Salah om Sergio Ramos-duellen: – Jeg tenkte umiddelbart på VM

Publisert: 05.06.18 22:10

FOTBALL 2018-06-05T20:10:07Z

I sitt første intervju siden han ble skadet og tapte Champions League-finalen, åpner Mohamed Salah (25) opp om den famøse duellen med Sergio Ramos, om skaden og om forventningene før VM.

– Jeg tenkte på hodet mitt, jeg tenkte på Champions League-finalen. Etter det tenkte jeg umiddelbart på VM. Men du kan jo ikke tenke på VM ... Ikke i Champions League-finalen!

Det sier Mohamed Salah til Bleacher Report .

Han har fått spørsmål om hva som gikk gjennom hodet hans da han måtte forlate banen i klubbsesongens viktigste kamp, Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid, som spanjolene som kjent vant 3–1 .

Få med deg alt fra mesterskapet i vårt VM-studio!

Etter en duell med Sergio Ramos, gikk Salah i bakken og kort tid etter forlot han banen – oppløst i tårer – mens han holdt seg til skulderen. Da tenkte ikke fotballfans bare på hvor synd det var å miste 44-målsmannen i finalen – de tenkte også på VM i Russland, som nærmer seg med stormskritt.

– Det var mange følelser i det øyeblikket. Jeg er et menneske, så jeg føler smerte, forteller han.

Vil endre egyptisk fotballs fremtid

Fotballgale Egypt holder pusten før det braker løs. Salah er landets store helt – et ikon – som sendte nasjonen til VM med et dramatisk straffespark på overtid mot Kongo.

Da jublet hele Egypt, og nå vil han bringe mer glede til hjemlandet sitt.

– Når du spiller for landet ditt, er det annerledes enn når du spiller for klubben din. Du spiller med følelser. Du spiller ikke like mange kamper med landslaget som med klubblaget, og det kjennes ut som du virkelig kjemper for landet ditt, sier Salah.

Det egyptiske landslaget kom med en pressemelding hvor de sa at de forventet å ha Salah klar til kamp nummer to i gruppespillet (Russland, 19. juni), men ifølge 25-åringen, jobber han knallhardt for å bli klar til den første, mot Uruguay, 15. juni. Egypts siste gruppespillskamp er mot Saudi-Arabia, 25. juni.

– Jeg vil endre fremtiden til fotball i Egypt for alltid. Ingen forventer at vi skal utrette noe i VM, men jeg er sikker på at vi kan det.

Og hvis det er noen som kan gjøre det, er det Salah. Han er kongen – i landet av faraoer. Etter å ha ordnet billett til Russland, fikk han en skole oppkalt etter seg, han har vært med på å øke bevisstheten rundt narkotika i hjemlandet og «The Egyptian King» har fått plass i den verdensberømte egyptssamlingen på «British Museum».

«Jeg tror Mohamed Salah ble sendt av Gud for å gjøre Egypt lykkelig», sier en lokal mann fra Salahs hjemsted, Nagrig (utenfor Kairo), til Bleacher Report .

Egypt er i sitt første VM siden 1990. Da var Salah fortsatt ikke født.

Nå, i 2018, bærer han egypternes skyhøye håp på sine skuldre.