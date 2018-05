Michelsen etter sen straffescoring: – Åh, dette var deilig!

Publisert: 06.05.18 19:59 Oppdatert: 06.05.18 21:02

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund–Stabæk 1–0) Scoringen kom sent, men godt, da Daouda Bamba ble den store helten for Kristiansund.

Stadionuret viste 88 minutter da Daouda Bamba lekkert plasserte straffesparket i hjørnet bak Mande Sayouba. En scoring som KBK-trener Christian Michelsen ikke vil glemme med det første.

– Åh, dette var deilig! Kampen vipper frem og tilbake, og det ligge litt i lufta at det ebber ut med 0-0, men så kommer den. Helt fantastisk, gliser KBK-treneren til VG etter kampslutt.

-Bygger selvtillit

Kristiansund sto før kampen med fire uavgjorte kamper på syv i Eliteserien. Søndagens seier mot Stabæk var Kristiansunds andre så langt i år. Også den forrige seieren kom på hjemmebane da Lillestrøm ble slått 2–1 i runde tre. Michelsen mener denne seieren var særs viktig for selvtilliten innad i gruppen i det som nå blir en tøff mai måned med mange kamper.

– Gode opplevelser bygger selvtillit, og har man det ser man ut som et bedre fotballag neste gang også. Vi er veldig fokusert om å ta en kamp om gangen, og nå skal vi bruke litt tid å glede oss over seieren, så er det fokus inn mot neste kamp, forteller han.

En ekstra bonus for Michelsen var at Torgil Gjertsen var i lagoppstillingen igjen etter en måneds skadefravær. Kanten spilte 75 minutter før han ble tatt av banen, og det til stor applaus fra i underkant 4000 KBK-supportere.

– Det er deilig å få tilbake Torgil. Han er viktig for oss, og det gjør oss mer uforutsigbare for motstandere i angrepsspillet vårt, smiler Kristiansund-treneren.

Også Torgil Gjertsen var strålende fornøyd med å endelig spille kamp igjen, men han forteller at det gjenstår litt før han er tilbake i god kampform.

– Å herregud det var godt, men slitsomt. Men når seieren kommer slik på slutten så glemmer man fort tunge ben, ler Gjertsen.

Gjertsen plukket med seg hele tolv målpoeng på tolv kamper etter overgangen til Kristiansund i fjor sommer. Etter å ha levert hans første scoring og målgivende for sesongen mot Lillestrøm i 3. runde, har det ikke blitt fotball på Gjertsen før søndagens kamp mot Stabæk.

– Det har vært litt opp og ned, og tyngre enn vanlig. Det må jeg bare innrømme. Det har vært mye frustrasjon, for jeg har ikke helt visst hvor jeg har vært med tanke på skaden, forteller 26-åringen som nå ser frem til å spille flere kamper i det tøffe maiprogrammet som ligger foran han og resten av Kristiansund.

–Skuffende

En som ikke smilte like bredt etter kampslutt var Stabæk-trener Toni Ordinas. Etter Stabæks første seier for sesongen mot Lillestrøm i forrige runde, klarte de ikke å følge opp det i Kristiansund.

– Det er selvfølgelig skuffende. Det var en jevn kamp, men vi må bare være modne nok til å innrømme at vi ikke var modne nok i straffesituasjonen, forteller Ordinas.

Det var kaptein Andreas Hanche-Olsen som felte Daouda Bamba inne i boksen som førte til straffesparket med kun to minutter igjen av ordinær tid.

– Vi må bare glemme at det skjedde. Vi kan ikke bare klandre Andreas for at vi ikke tar det i dag. Vi har nok av sjanser til å kunne avgjøre det før straffen kommer. Vi viser i dag at vi er et ungt lag i begge ender av banen, konstaterer Stabæk-treneren.

Ohi på benk

En liten overraskelse i lagoppstillingen til Stabæk var at Stabæks storscorer Ohi Omoijuanfo startet kampen på benken. Spissen hadde spilt samtlige minutter i Eliteserien før Kristiansund-kampen, i tillegg til to kamper i cupen på 120 minutter. Det var ikke årsaken til at Ohi ikke fikk starte i dag ifølge Ordinas.

– Vi testet Ohi i går, og det var ikke så positivt. Han har en kjenning på en liten skade, men det er ikke noe alvorlig.

– Så det var ikke for å hvile han at han startet på benken?

– Absolutt ikke. Han er en toppspiller med ambisjoner om både større ligaer og landslagsfotball. Da må han være rystet for at kampene kommer tett, og er han frisk så er han rystet for nettopp det, avslutter Ordinas.

Kristiansund klatrer opp til en 9. plass etter søndagens resultat, mens Stabæk ligger på 13. plass med kun ett poeng ned til kvalikplassen der Bodø/Glimt ligger.

