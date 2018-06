Wormgoor lei piping mot motstandere: – Irriterende

BERGEN (VG) Bård Finne (23) og Amin Nouri (28) ble møtt av en massiv pipekonsert fra Brann-fansen hver gang de hadde ballen. Det vil Brann-kaptein Vito Wormgoor (29) ha mindre av.

– Vi trenger at de er der og støtter oss. De er drivstoffet vårt, sier Brann-kapteinen til VG etter 0–0-kampen mot Vålerenga søndag kveld .

Bergensernes forsvarsbauta vil trekke frem at han ikke mener hjemmefansen på Brann Stadion gjorde en dårlig jobb med å lage stemning og støtte Brann i møtet med Oslo-klubben, men én ting gikk nederlenderen på nervene søndag.

Vålerengas Amin Nouri og Bård Finne har begge en fortid i bergensklubben.

På besøk hos gamle lagkamerater, ble begge møtt med massive pipekonserter hver eneste gang de var involvert i spillet.

– Jeg synes det ble for mye i dag. Det ble irriterende, sier han.

Hausset opp publikum

Drøye fem minutter ut i andre omgang ga han uttrykk for frustrasjonen.

I forbindelse med et utspark fra keeper, snudde Brann-kapteinen seg mot publikum. Han veivet med armene og forsøkte å hausse opp publikum for at de skulle lage mer lyd.

Reaksjonen fra tilskuerne var slik han ønsket; Bataljonen og resten av hjemmefansen satte i gang med sang og roping på høyt volum.

– Du vil ha mer av at de heier på dere og mindre piping på motstanderne?

– Ja, nettopp. Vi trenger å kjenne at de er der og støtter oss. Når vi hører dem og føler at vi har dem i ryggen, så blir vi enda mer gira og klare for å «smashe» motstanderne våre, sier kapteinen.

Brann-treneren uenig: – De tåler det

Når VG forteller Brann-trener Lars Arne Nilsen (54) om kapteinens synspunkt, er han ikke enig.

– Jeg opplevde det ikke på den måten. Jeg synes publikum virkelig er med oss i dag, sier Nilsen, som mener piping på gamle Brann-spillere bare er «slik det er i fotballen».

– Det tror du de tåler?

– Ja, jeg tror både Nouri og Finne tåler det veldig bra, sier Nilsen.