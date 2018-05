GULLTRIO: Azar Karadas, Jan Gunnar Solli og Thorstein Helstad. Foto: VG / NTB SCANPIX / NTB SCANPIX

Solli, Karadas og Helstad har vunnet gull med både Brann og Rosenborg: – Bergen eksploderte

Publisert: 24.05.18 11:06

Martin Andresen dro heller til Bergen fordi han ikke så for seg å sitte i Rosenborg-garderoben mens Roar Strand feiret sitt 13. seriegull. Men hvordan er det egentlig å vinne seriegull, i både Bergen og Trondheim?

Til helgen møtes serieleder Brann og serietoer Rosenborg på Lerkendal til et ekte toppoppgjør.

Jan Gunnar Solli. Thorstein Helstad. Azar Karadas. Alle tre har gjort det - for begge klubbene.

Dette er deres historier.

– «Forventet» - det er vel ordet som passer veldig bra i Trondheim, sier Jan Gunnar Solli. Han kom til Rosenborg i 2003 og spilte der til han dro til Brann og Bergen i 2007. Han fikk med seg tre seriegull i Trondheim - og ett i Bergen.

Solli mener følgende historie sier sitt om gull-årene i Trondheim:

– Daniel Braaten hadde kommet i løpet av 2004, da vi vant seriegullet på siste kampen. Daniel, en god kompis den dag i dag, lurte litt på hva som skulle skje nå, feiringen liksom ... da kom det tørt fra Roar Strand: «Nei, det blir vel hjem og sette pokalen i skapet. Og så er det trening i morgen ...»

Det ble riktignok sagt med et lurt smil, for Roar var en gladgutt han, selv om han var veldig seriøs. Men når han hadde vunnet 13 seriegull, så ble det kanskje ikke like spesielt, kan man vel si ... , sier Solli - med 85 seriekamper for Rosenborg og 97 for Brann.

Det var ikke direkte rolig da Brann vant seriegullet i 2007, det kan både Solli, Thorstein Helstad og Azar Karadas skrive under på. For da Viking slo Stabæk i Stavanger 22. oktober, etter to scoringer av Peter Ijeh, da tok det av - i leiligheten til Jan Gunnar Solli:

– Det var en gjeng i leiligheten min. Da kampen i Stavanger var slutt, hoppet alle mann rundt i stua mi, sier Solli.

– Jeg var der, hos Solli, sier Thorstein Helstad - toppscorer det året med 22 mål på 24 kamper.

– Jeg var på stadion. Det tok helt av, smiler Azar Karadas. Til stadion dro også Solli og Helstad, og ja - det «tok helt av».

– Den spontane festen i Bergen .. det kokte ganske mye, sier Thorstein Helstad.

– Tyrkiske tilstander, melder Jan Gunnar Solli.

– Byen Bergen eksploderte, det ble feiret på en helt annen måte enn i Trondheim, men av naturlige årsaker, Rosenborg var godt vant, Brann var ekstremt sultne, sier Azar Karadas - som fikk med seg tre seriegull i Trondheim, før en treårs-periode i utlandet utsatte hjemkomsten til Brann. Den kom i 2007. Karadas fikk akkurat med seg gullsesongen.

– For en som hadde hatt hjertet i Brann siden barndommen, så er det klart at seriegull med Brann er topp tre over fotballopplevelser, sier Karadas.

– De to andre er ...?

– Seriegullet med Benfica - det var stort. Og det å få prøve meg i Premier League ... sier Karadas som fikk med seg 17 kamper (1 mål) for Portsmouth.

– Bergen var sulteforet på et seriegull. I Trondheim var de mer vant til det. Da Brann endelig vant var det nesten mer en lettelse enn glede, sier Thorstein Helstad.

Jan Gunnar Solli Født: 19. april 1981 RBK-karriere/kamper/mål: 2003–06/85/3. Vant seriegull i 2003, 2004 og 2006. Cupen i 2003. Brann-karriere/kamper/mål: 2007–1o/97/10. Vant seriegull i 2007.

Thorstein Helstad Født: 28. april 1977 Brann-karriere/kamper/mål: 1998–20002 og 2006–08/147/89. Vant seriegull i 2007. Rosenborg-karriere/kamper/mål: 2004–06/36/15. Vant seriegull i 2004 og 2006.

Azar Karadas Født: 9. august 1981 Brann-karriere/kamper/mål: 1999–01, 2007–09 og 2014–18/147/27. Vant seriegull i 2007. Rosenborg-karriere/kamper/mål: 2002–04/60/13. Vant seriegull i 2002, 2003 og 2004.

– I Trondheim kom jeg inn i en gruppe som var vant til å vinne. Jo, serien var ekstremt viktig, men Champions League var nesten hakket viktigere. Seriegullet var mer en selvfølge, Champions League var konsekvensen, sier Karadas - som hadde sin største Rosenborg-opplevelse i den europeiske turneringen: To scoringer mot Inter på Lerkendal.

– Jeg er evig takknemlig for det jeg fikk oppleve i Rosenborg, alle mulighetene jeg fikk: Lede på Santiago Bernabeu, bytte til meg den første Cesc Fabregas-drakten han spilte med i Champions League, drakten til Roberto Carlos, spille med Thierry Henry, vinne tre seriegull - og avgjøre cupfinalen. Alt dette skyldes at jeg fikk sjansen i Rosenborg, sier Jan Gunnar Solli.

Han er likevel glad han dro til Bergen, fikk endelig spille i en og samme posisjon gjennom en hel sesong, hans beste i norsk fotball, kronet med et seriegull.

– 2007 ble et høydepunkt. Ingen tvil om det, sier Solli.

– Likheter/forskjeller bergensere/trøndere?

– Begge er nysgjerrige og engasjerte. I Trondheim er de kanskje mer folkelige, i Bergen mer nysgjerrige, svarer Solli.

– To fotballbyer, der supporterne bryr seg veldig mye om laget. Alle bryr seg, det har en egen aura, mener Thorstein Helstad - 36 seriekamper for RBK og 148 (over to perioder) for Brann.

– Interessen er veldig stor i Trondheim, men de er roligere enn bergenserne. I Bergen bør folk stress-testes, de har et ærlig engasjement som er helt unikt. De er stolte av Brann og Bergen, sier Azar Karadas.

Alle tre er glade og stolte over å ha fått representere to av de aller største og beste klubbene i norsk fotball.

