Sparket treneren - vant på første forsøk

SØR ARENA (VG) (IK Start - Bodø/Glimt 1–0) Fredag kom beskjeden om at Mark Dempsey var ferdig i Start. Mandag tok Start sin første trepoenger siden første seriekamp.

Den kom etter en forrykende start på kampen, og allerede etter syv minutter kom kampens første - og eneste - scoring. Start-kaptein for anledningen, Isaac Twum, så seg om etter alternativer, og i bakrom hadde både Kristjan «Floki» Finnbogason og Espen Børufsen løpt seg fri. Sistnevte klinte ballen mellom beina til Glimt-keeper Ricardo.

Bare minutter senere kunne Kasper Skaanes doblet ledelsen for vertene. Stortalentet Tobias Christensen fikk mye tid og rom utenfor Glimts sekstenmeter. I bakrom løp Skaanes seg fri helt alene, og Christensen sendte en perfekt pasning til bergenseren. Avslutningen gikk en meter til side for mål.

Kun et par minutter senere skulle «Floki» få sin sjanse. Igjen var det Christensen som var arkitekten. Etter Start-spill dypt inne på Glimts banehalvdel slo unggutten en høy pasning til islendingen i bakrom. Alene med Glimt-keeper Ricardo fikk angriperen kun avsluttet rett i fanget på sisteskansen.

Bodø/Glimt presset på for utligning etter Starts enorme sjanser. Blant annet hadde Glimt-spiller Philip Zinckernagel et par godt slåtte hjørnespark mot slutten av den første omgangen, hvor både Trond Olsen og Patrick Berg hadde muligheten til å score, men begges avslutninger gikk utenfor.

Andre omgang startet som den første, med åpent spill fra begge lag. Det tok likevel lang tid mellom målsjansene. Start la seg dypt når Bodø/Glimt presset og hadde tilsynelatende full kontroll bakover. Gjestene kom til flere innleggsmuligheter, men avleveringene var veldig svake.

Etter drøye sytti minutter hadde svenske Kevin Kabran kommet inn for vertene. Gode kombinasjoner hos Start førte til av innbytteren fikk fyrt av et skudd inne i sekstenmeteren. Avslutningen snek seg like utenfor Glimt-keeper Ricardos stolpe.

Det skjedde ikke stort mer i denne kampen. Bodø/Glimt jagde utligning men klarte ikke skape det store mot et godt organisert hjemmelaget.

Dermed klatrer Start opp én plass på tabellen med syv poeng. Bodø Glimt på sin side ligger på 9. plass, to poeng foran gultrøyene.