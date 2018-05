BORTEJUBEL: Runar Espejord jubler for sitt fjerde ligamål med Mushaga Bakenga på ryggen. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Avgjorde «Slaget om Nord-Norge» med et øyeblikks magi: – Veldig deilig

Publisert: 16.05.18 19:58 Oppdatert: 16.05.18 20:20

FOTBALL 2018-05-16T17:58:01Z

(Bodø/Glimt – Tromsø 0-1) Det kom nesten ut av intet, men med en herlig demping og en nonchalant avslutning sørget Runar Espejord for Tromsø-jubel i «Slaget om Nord-Norge».

Avgjørelsen kom rett før pause etter at Bodø/Glimt hadde hatt det aller meste av banespillet på Aspmyra. Hjemmelaget presset høyt, men denne gang klarte Gutan å spille seg fint ut. Ballen havnet hos Kent-Are Antonsen på midtstreken, han tittet opp - og fant Runar Espejord med en perfekt ball i bakrom.

Da viste spissen frem et lite stykke 16. mai-magi. Espejord la ballen nærmest dø på ett touch og dyttet den nonchalant forbi Glimt-burvokter Zoran Popovic med det neste.

– Det var veldig deilig med en scoring nå rett før pause. Vi har stått bra på, sa målscoreren til Eurosport etter hvilen.

Den andre omgangen dreide seg nesten utelukkende om hjemmelaget - og TIL-spillere som gikk i bakken - men flere mål ble det ikke.

Og etter at nesten ni tilleggsminutter var over, kunne Tromsø-spillerne juble for seier.

Om «Slaget om Nord-Norge» etter hvert ble en småamper affære, var det allerede før kamp ampert utenfor banen. Ifølge Nordlys ble en gruppe TIL-supportere angrepet med røykbomber og bluss på vei fra sentrum og til Aspmyra stadion.

– Vi gikk en gruppe på vei til stadion, og så kom flere med Glimt-klær på og pepret oss med røykbomber og bluss, sier Isberget-medlem Halvard Fredriksen til avisen.

– Vi gikk helt rolig og provoserte ingen. Vi hadde en 7 år gammel jente gående sammen med oss som selvfølgelig ble vettskremt. Vi takker høyere makter for at ingen ble skadet! fortsetter en preget Fredriksen overfor avisen.

Han forteller at de har tatt saken videre til Norsk Supporterallianse og at de vil vurdere en politianmeldelse.

Etter kamp kunne Fredriksen i hvert fall juble for at eget lag vant. De tre poengene gjør at Tromsø står med 14 poeng etter 10 runder. Bodø/Glimt har ni.

