Thorstvedt tror Karius er ferdig: – Fælt å se på. Det vrenger seg

Publisert: 28.05.18 19:39

FOTBALL 2018-05-28T17:39:03Z

TV 2-ekspert og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt tror ikke Loris Karius (24) kan fortsette i Liverpool. Serie A-kommentator Rolf-Otto Eriksen har en klar formening om hvilken Italia-profil som bør ta over.

Etter lørdagens finalefiasko for Liverpool-keeper Loris Karius, har spekulasjonene om hvem som blir førstekeeper i klubben eskalert. Thorstvedt har fulgt keeperen tett i Premier League denne sesongen, og føler seg sikker på at de to giganttabbene i Champions League -finalen kostet tyskeren fremtiden på Anfield.

– Jeg tror ikke de kan ta sjansen på å fortsette med Karius. Dette er så «heavy greier», og denne usikkerheten vil gnage ham selv, fansen og klubbledelsen. Det går bare ikke, sier Thorstvedt til VG.

Real Madrid vant 3–1 i finalen i Kiev, blant annet etter et fantastisk brassespark av Gareth Bale, men det er de to tabbene til Karius som vil bli husket.

Først kastet han ballen rett i bena på Karim Benzema som ordnet 1–0, og så fomlet han et langskudd fra Bale i nettet til 1–3 og «game over».

– Hvordan er det for en gammel keeper å se slike tabber?

– Det er rett og slett fælt å se på. Det vrenger seg. Man gjør gjerne en sånn giganttabbe i løpet av et helt keeperliv, og så kommer det to i samme kamp av en slik betydning. Først og fremst tenker jeg på ham som menneske, sier Thorstvedt.

Selv fikk han i sin tid en brutal debut i Tottenham-målet da han slapp inn et «lompeskudd» fra Nottingham Forest-profilen Nigel Clough i en ligakamp i 1989. Dagen etter lyste kallenavnet «Erik The Horrible» mot ham fra britiske tabloider, men han fikk likevel en solid karriere i London-klubben. Over 200 ligakamper for Spurs, og 97 landskamper var status da han la opp i 1996.

Karius er bare 24 år gammel, og Thorstvedt er sikker på at den tidligere Mainz-keeperen kan komme tilbake.

– Dette er alltid noe som vil henge ved ham, og det er mye jobb som skal til for å legge det bak seg. Dersom Liverpool skulle komme tilbake til nye finaler med ham i mål blir det et voldsomt trykk. Han bør nok finne seg en annen klubb, mener Thorstvedt.

Nå spekuleres det voldsomt i hvilke keepere som er aktuelle for Anfield-klubben. Roma-keeper Alisson har lenge vært koblet til Jürgen Klopps mannskap, og det til tross for at han har «bare» én sesong som keeper i den italienske klubben.

– Han er jo en spennende spiller, og mange mener han er bedre enn Ederson, som har fått mye ros for jobben i Manchester City. Det blir spennende å se hva det ender med, mener Thorstvedt.

Han tror ikke en mann som Jack Butland er et alternativ. Den engelske landslagskeeperen har voktet målet i Stoke, som rykket ned.

– Jeg liker Butland, men han er ikke noe bedre enn det Simon Mignolet var da han kom fra Sunderland. Skal Liverpool hente ny keeper nå, så må de plukke fra øverste hylle.

Serie A-kommentator Rolf-Otto Eriksen er ikke i tvil om hvem som vil være det beste valget dersom Liverpool henter ny sisteskanse fra Italia.

– Alisson har prestert en sesong på europeisk toppnivå. Han er en meget god skuddstopper, ruver i feltet og er kanskje Europas aller beste med fot. Nå er det første sesongen hans i Roma, men han har jeg god tro på at blir en stabil klassekeeper, sier Eriksen om den brasilianske 25-åringen som altså er førstekeeper på landslaget før Manchester Citys stjernekeeper Ederson.

Også Milans supertalent Gianluigi Donnarumma er blitt nevnt, og 19-åringen har vært på kant med både supportere og klubbledelse i Milano.

– Han er et av de største, kanskje det største keepertalentet i Europa, men har fått en ustabilitet over seg etter at rotet med agent Mino Raiola og den klingende mynt. Han var en helt hos Milan-supporterne, men nå er forholdet mer anstrengt. Han har en ujevn sesong bak seg, og jeg er helt sikker på at det beste for hans del er å bli i Milan, sier Eriksen og legger til:

– Han er heller ikke trygg nok per nå til å komme inn som et soleklart førstevalg for Liverpool. Nå må han først finne tilbake til den stabile utgaven av seg selv. Etter min mening er ikke Donnarumma en god løsning for Liverpool per nå. Alisson er god nok til å være førstevalg hvor som helst.

Han lanserer også Inter-keeper Samir Handanovic som en solid kandidat.

– Han er sesong ut og sesong inn en av de beste, og samtidig mest undervurderte, keeperne i Fotball-Europa. Han kunne etter min mening også ha blitt en bra mann for Klopps Liverpool. Han har passert 30, men er fortsatt meget sterk. Uansett rager Alisson rager foran nå, mener Eriksen.