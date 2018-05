Ekspert tror Fulham slår tilbake i skjebnekamp

Publisert: 14.05.18 15:17

FOTBALL 2018-05-14T13:17:21Z

Fulham har et dårlig utgangspunkt, men Sky Sports-ekspert David Prutton tror Stefan Johansen & Co. tar seg til «milliardkampen» på Wembley.

Fulham var det førende laget på bortebane i den første av to kamper i playoff-semifinalen, men et mål fra Cameron Jerome gjorde at det er Derby som har det beste utgangspunktet før mandagens avgjørende kamp .

– For en fantastisk seier det var for Derby, og spesielt når du tar i betraktning at de var de første som klarte å hindre Fulham i å score siden desember, sier David Prutton.

Fakta Derfor har Fulham en historisk fordel Lagene som havner på 3.- til 6. plass i Championship spiller playoff om å nå Premier League. I de 25 tidligere playoffene har laget som endte på 3. plass rykket opp ni ganger, 4.-plassen har gått opp fire ganger, 5.-plassen har tatt steget opp åtte ganger, mens 6.-plassen bare har rykket opp fire ganger. I år spilles playoffen mellom Fulham (3. plass) og Derby (6. plass) og Aston Villa (4. plass) og Middlesbrough (5. plass). Playoff-finalen spilles den 26. mai. Kilde: Football. London

Den tidligere Nottingham Forest-spilleren jobber i dag som ekspert for britiske Sky Sports. Han tror Fulham evner å snu kampen hjemme på Craven Cottage.

– Fulham kommer til å fortsette i det samme sporet, mens Derby vil trolig legge seg bakpå med sine tre midtstoppere og håpe på et kontringsmål. Jeg har en følelse av at dette kan gå til straffer, der jeg tror Fulham tar det, sier han ifølge Derby Telegraph .

Én av dem som har ekstra press på seg, er Ryan Sessegnon. Fulhams 17-åring har tatt Championship med storm og er klubbens toppscorer med 15 fulltreffere.

– Han har en ekstremt lys fremtid foran seg, ikke bare for Fulham, men også mest sannsynlig for England, kanskje også umiddelbart. Men Ryan trenger hjelp fra folkene rundt ham, ikke mer press. Han er bare 17 år, og å snakke om våre sjanser basert på en unggutt, er ikke greit, sier Fulham-manager Slavisa Jokanovic ifølge The Telegraph .

VGs tips: Hjemmeseier

Den litt lave hjemmeoddsen reflekterer trolig kampbildet fra fredag der Fulham vant den offisielle avslutningsstatistikken 13–3 og skudd på mål med 2–1. Men likevel klarte å ryke. Er derfor nødt til ta tak i dette oppgjøret fra start, og slik kan et hjemmespill til 2,05 i odds ved pause vurderes.

Men tenk på at London-lagets nylige resultater har vært stusslige med 1-3-bortetap for Birmingham og det var så vidt man slo nedrykksklare Sunderland 2–1. Og derfor glapp det automatiske opprykket på oppløpssiden. Derby havnet på sjetteplass i den ordinære sesongen, og sikret bare ett av ni siste mulige bortepoeng. Kan bli tøft å stå imot over 90 minutter mot et såpass sterkt hjemmelag som Fulham, som bokførte 8-2-0 på ti seneste hjemmekamper. Husk at bortemål ikke teller dobbelt i playoff.

Vi lander på hjemmeseier til 1,57 i odds . Spillstopp er 20.40, og kampen kan du se på Viasport 3.

