Aalesund beholder serieledelsen tross nytt tap

NTB

Publisert: 03.06.18 20:18 Oppdatert: 03.06.18 20:49

FOTBALL 2018-06-03T18:18:36Z

Det blir en tøff kamp om å avansere fra årets Obos-liga. Etter helgens kamper skiller det fem poeng mellom Aalesund på topp og Sandnes Ulf på 6.-plass.

Serieleder Aalesund gikk på sitt andre strake tap da Nest-Sotra vant 1–0 hjemme. Ståle Steen Sæthre scoret kampen eneste mål etter 32 minutter. Lars Bohinens gutter leder likevel med fire poeng foran Viking.

Stavanger-laget fikk sin kamp mot tabelljumbo Florø utsatt til 20. juni ettersom flere av lagets spillere er tatt ut til landskamper for aldersbestemte lag.

Sterke borteseirer

Sogndal kom under i 1. omgang borte mot Levanger etter at Ermal Hajdari hadde gitt hjemmelaget 1–0. Sogningene kom derimot sterkt etter sidebytte, spesielt hadde laget en skikkelig spurt som ga to mål og seier de siste seks minuttene. Schulze utlignet før Haugen ble matchvinner fire minutter senere.

Mjøndalen tok seg á poeng med serietoer Viking med en sterk 2-0-seier borte mot Åsane. Ousseynou Boye scoret ett mål i hver omgang for bruntrøyene.

Tidligere på dagen hadde Ull/Kisa sikret seg tre viktige poeng med 4–2 over Tromsdalen og tatt seg opp til fjerdeplassen med sine 18 poeng. Laget fra Jessheim fikk en flott start da William Kurtovic kontret inn 1–0.

Kristoffer Normann Hansen var den dominerende spilleren på banen og han økte til 2–0 da et gavmildt Tromsdalen lag på nytt ga bort ballen i et farlig område. Nikolay Solberg økte til 3–0 fem minutter før pause.

Tromsdalen slo tilbake etter hvilen og Vegard Lysvoll og Mehdi Dioury reduserte med hvert sitt mål, førstnevnte på straffe. Hjemmelaget svarte til 4–2 ved Ole Andreas Nesset ved en effektivt kontring.

– Jeg er fornøyd med at det svingte vår vei denne gangen, sa Ull/Kisa-trener Vegard Skogheim.

Hett på Briskeby

HamKam tok imot Jerv på Briskeby, og det ble et hett oppgjør i varmen. Aron Dønnum sendte laget i grønt og hvitt i ledelsen etter 13 minutter, mens Kristian Onsrud økte til 2–0 seks minutter etter sidebytte.

Med seieren rykket Hamar-laget seg tre plasser oppover på tabellen og forbi Jerv til en 7.-plass.

Strømmen kan takke Martin Trøens scoring etter 25 minutter for tre svært tiltrengte poeng i bunnstriden. Laget har bare Tromsdalen (9) og Florø (5) bak seg, men har bare ett poeng opp til Levanger på trygg grunn.

Lørdag slo Kongsvinger til med 3–0 borte mot Sandnes Ulf .