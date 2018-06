VRAKET: Nicklas Bendtner, her i aksjon borte mot Stabæk. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Dansk ekspert om Bendtner-vraking: - Det er en sensasjon

Publisert: 03.06.18 19:58 Oppdatert: 03.06.18 21:10

Dansk TV 2s fotballekspert Flemming Toft er svært overrasket over at Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner (30) ble utelatt av Åge Hareide i Danmarks VM-tropp.

Danmarks VM-tropp Målvakter:

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow, Jonas Lössl Forsvar:

Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen Midtbane:

William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Lasse Schöne, Michael Krohn-Dehli, Lukas Lerager Angrep:

Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Kasper Dolberg, Viktor Fischer, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius

– Det er dansk dynamitt. Det er en sensasjon og det vil sende sjokkbølger i hele media- og fotballverden, sier eksperten til kanalens nettside .

30-åringen rakk aldri å bli friskmeldt fra lyskeskaden han pådro seg i den siste Eliteserie-runden før VM, mot Brann. Søndag bekreftet det danske fotballforbundet at den danske stjernen ikke rekker VM .

– Dette er helt riktig av Åge Hareide . Han har tydelig sagt at han ville ha spillere som var hundre prosent klare. Jeg vil rose Hareide for å holde ord, men det er et stort sjokk. Alle regnet med at Bendtner skulle bli med og at Åge ville gi ham litt lenger tid til å bli frisk, utdyper han til VG.

Han beskriver Bendtner som en stor profil for det danske folk og at han har en helt spesiell status. Nå tror han 30-åringen kan se seg om etter et sceneskifte.

– Nå tror jeg han kommer til å vurdere sin fotballfremtid, kanskje få seg helt nye omgivelser langt bort, og samtidig vurdere om han skal fortsette på landslaget, forklarer Toft, som har dekket 10 fotball-VM i sin journalistkarrière.

Gikk i svart

Bendtner la ut et svart bilde på Instagram like før vrakingen ble kjent, en typisk Bendtner-markering ifølge Toft, og kommentatoren tror skuffelsen var stor da han fikk beskjeden.

– Jeg tror han er meget, meget trist. Han har virkelig sett fram til dette og jobbet hardt for å bli med, sier Toft.

Han tror ikke Hareide ville brukt Bendtner fra start om han hadde blitt med til VM, men mener 30-åringens ferdigheter ville passet fint i en joker-rolle.

RBK-nedtur

For Rosenborg kom uttaket med blandede følelser. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye var ikke klar over VM-uttaket da han snakket med VG søndag kveld.

– Det er en nedtur først og fremst for de to (Bendtner og Jensen) som har jobbet så lenge og så godt med å kvalifisere seg, forklarer sportssjefen.

Selv om han var klar på at han synes synd på spillerne, så er klubben Rosenborg glade for å få nøkkelspillerne tilbake.

– For oss så betyr det at vi får de tilbake og gjør en jobb for oss. Det blir naturligvis en litt annen vinkling for vår del. Vi hadde et håp for deres del at de skulle få delta i et VM. Når ikke det skjer, så må vi ta dem imot med åpne armer, sier Bjørnebye.

Med to RBK-spillere i verdens største fotballturnering hadde trolig markedsverdien på både Bendtner og Jensen gått opp, men det er ikke noe Bjørnebye har tenkt mye på.

– Markedsverdien er det markedet som bestemmer.

Gikk i vasken

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror VM-deltakelse hadde vært en vinn-vinn-situasjon for Bendtner og RBK.

– Med et uttak til VM og spilletid der, ville det vært langt enklere for RBK å selge ham. Nå blir det nok vanskeligere, men det kan selvfølgelig finnes klubber utenfor Europa som vil betale det RBK vil ha, skriver han i en SMS på vei fra Island.

Han tror Bendtners opprinnelige plan «gikk i vasken» da vrakingen ble et faktum.