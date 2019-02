Mbappé: Vi støtter Lyon mot Barcelona

Kylian Mbappé bidro sterkt til å senke Manchester United for ei uke siden. Nå er han ikke i tvil om hvilket lag han støtter når Lyon får besøk av Barcelona.

– Vi trenger at folk støtter oss. Nå skal vi støtte Lyon. Vi trenger at fransk fotball skal gå så langt som mulig. Vi må slutte å være redde, for vi er gode, sa Mbappé i et intervju med RMC.

Om de selv gjør jobben mot United og Lyon slår ut Barcelona , betyr det også at Paris Saint-Germain slipper Barca i kvartfinalen.

Mbappé har 19 mål og seks assists i ligaen så langt. Det er ikke så mye dårligere enn Lionel Messi som har 22 mål og 10 assists for Barcelona i La Liga.

Med vinnermålet mot Valladolid er Messi oppe i 30 mål denne sesongen - det er 11. gang på rad han klarer minst 30 for Barcelona totalt i alle turneringer.

Selv om Barcelona blant mange er favoritter, er det grunn til å minne om at Lyon slo Manchester City på Etihad i gruppespillet - og at de nylig slo Paris Saint-Germain i den franske ligaen.

– Lyon er sterke hjemme. De har gode spillere og er veldig offensive, sa Barca-sjefen Ernesto Valverde på pressekonferansen mandag.

– Vi venter et sterkt Lyon. De hadde et godt gruppespill der de ikke tapt en eneste kamp, og viste at de har gode offensive spillere, sa Sergio Busquets på den samme pressekonferansen.

For Samuel Umtiti blir det en helt spesiell kamp i Lyon. Han kommer trolig til å få heltemottakelse når han kommer tilbake til klubben der han ble stor. Barcelona bekrefter at Umtiti er tilbake etter mange måneder borte, men det er usikkert om han er i startoppstillingen.

– Jeg vil gjøre alt for å bli klar. Jeg vil gjerne møte Lyon-fansen, uttalte Umtiti for et par uker siden.

