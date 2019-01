DRØMMER OM TOPPEN: Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United alltid skal sikte mot førsteplassen i Premier League. Foto: HANNAH MCKAY

Solskjær øyner United-tittel – drømmer ikke om topp fire

FOTBALL 2019-01-28T22:30:03Z

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) vil ikke høre noe om at Manchester United skal sikte seg inn blant topp fire i Premier League. Nordmannens drøm for klubben er en helt annen.

Publisert: 28.01.19 23:30 Oppdatert: 28.01.19 23:44

– Drømmen vår er ikke å være blant topp fire. Vi er Manchester United og vi skal alltid sikte etter å vinne ligaen, sa Solskjær da han møtte pressen dagen før Premier League -møtet med Burnley.

– Vi gjør nok ikke det i år, men vi må se fremover og sette oss mål om å komme tilbake dit.

Med 16 poeng opp til ligaleder Liverpool, må det et mirakel til for at den røde delen av Manchester skal få feire et Premier League-trofé i 2019.

Men Solskjær vet det er mye mer å spille for denne sesongen.

– Vi har Champions League og FA-cupen. Vi kan ikke bare si at vi skal bli topp fire i ligaen og «that’s it». Vi må spørre oss selv «kan vi vinne noe i år?». Jeg går til hver eneste kamp som Manchester United-manager med en innstilling om at vi kan vinne denne kampen, sier den norske manageren.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Solskjærs menn får tøff motstand i Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen i Champions League, mens Chelsea blir motstander i FA-cupens femte runde (åttedelsfinale) i midten av februar.

– Vinner man et trofé, så er det en fantastisk dag for alle i klubben, sier Solskjær.

Seieren over Arsenal i FA-cupen så ut til å være en fantastisk dag for Manchester United-supporterne i London:

Luksusproblem

Nordmannen så ut til å ha valgt seg en foretrukket startellever etter å ha ledet laget i syv kamper, men før møtet med Arsenal gjorde Solskjær flere endringer på laget.

Marcus Rashford og Anthony Martial, som til sammen hadde levert åtte målpoeng i Solskjærs kamper, ble henvist til benken.

Alexis Sánchez og Romelu Lukaku fikk muligheten på topp sammen med Jesse Lingard.

Den nye trioen leverte umiddelbart . Lukaku serverte til både Sánchez og Lingard, som scoret hvert sitt mål i første omgang:

Solskjær innrømmer at han har et luksusproblem.

– Det er vanskelig å benke spillere, men det er veldig lett å sette nye inn. Du kan bare bruke elleve spillere, men det er jo et luksusproblem når du har så mange gode spillere, sier nordmannen.

– Alle som vil være en del av et lag med suksess har forståelse for at dette er noe vi gjør sammen. Det er en tid for alle.

Solskjær: – Sikker på at vi blir bedre

Uansett om nordmannen fortsetter på Old Trafford kommende sesong eller ikke, så jobber han med å forberede laget på å være godt rustet til høsten .

– Er denne troppen god nok til å vinne tittelen neste år?

– Vel, vi er på sjetteplass i øyeblikket. Det er mange lag foran oss. Vi jobber hardt for å komme oss inn blant topp tre. Jeg tror ikke vi realistisk sett kan tenke på topp to-posisjoner akkurat nå, svarer nordmannen.

– Men hvis sesongen hadde startet i morgen?

– Laget og spillerne har imponert meg siden jeg kom hit. Jeg ser et ønske om å forbedre seg og en sterk lagånd.

– Kan dette laget bli bedre?

– Jeg håper det. Hvis de fortsetter med samme holdning og innsats på trening, så er jeg sikker på at vi blir bedre, avslutter han.