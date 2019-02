GJENSYN: Santiago Solari, her på tirsdagens pressekonferanse, spilte i Átletico Madrid fra 1999–2000. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Real Madrid-sjefen tilbake til Atlético Madrid

Santiago Solari (42) tok turen fra Argentina til Spania for nøyaktig 20 år siden. Real Madrid-sjefen kom først til lørdagens motstander, Atlético Madrid.

Halvannet år senere flyttet han til Real Madrid. Derfor er det en spesiell match for Solari i lørdagens kamp, som i samarbeid med Strive blir vist på VG+.

Egentlig skulle Atlético Madrid hente Pavel Nedved fra Juventus. De var til og med enige om overgangssummen, men tsjekkerens personlige krav for kraftige. Derfor gikk de for argentinske Solari i stedet.

Den andre sesongen endte imidlertid med nedrykk for Atlético Madrid, og Solari byttet til byrivalen - der han ble lagkamerat med sin fetter Fernando Redondo på Santiago Bernaeu.

På fem sesonger i Real Madrid innkasserte han syv titler, blant dem to ganger La Liga og én gang Champions League.

I månedsskiftet oktober-november overtok han som Real Madrid-sjef da Julen Lopetegui fikk sparken. De neste ukene blir helt avgjørende for hans fremtid.

Nå kommer Solari med et formsterkt lag på besøk til La Peineta. Kanskje er seier her Real Madrids siste sjanse om de skal ha noe håp om å frata Barcelona seriemesterskapet. Katalanerne har 50 poeng, Atlético Madrid 44 og Real Madrid 42.

– Alle de potensielle utfordrerne til Barcelona har en tendens til å ødelegge for hverandre ved å ta poeng fra hverandre og avgi poeng til Barça, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

– En Real Madrid-seier her vil ødelegge for Barças nærmeste konkurrent, så det er typisk om det skjer. Men det kan samtidig føles som en «ny» sjanse for Real Madrid i tittelkampen, for Barcelona får det tøft i Bilbao. Jeg tror vinneren av Madrid-derbyet kom nærmere Barcelona på tabellen denne helgen. Det kan faktisk også skje om det blir uavgjort i Madrid.

Atlético har langt færre baklengsmål enn de to andre, men har også færre scorede mål.

– De har mange smultringer, men de har også en god del kamper der de ukarakteristisk slurvete bakover. Nylig slapp de inn tre mål hjemme mot Girona og røk derfor ut av Copa del Rey. Det kommer oftere en feil der bak nå enn tidligere i år, og mot Real Madrid vil de vil testet hele kampen. Jeg tror Real Madrid kommer til å score, sier Strive-kommentatoren.

La Liga. Hele åtte av 11 hjemmekamper i ligaen har Jan Oblak gått av banen med clean sheet-bonus denne sesongen. Nå venter en formidabel oppgave i byrival Real, som kommer fra et 1-1-oppgjør i cupen på Camp Nou. Bortelaget har løftet seg voldsomt i ligaen etter en skuffende start, men har et aldri så lite Atlético-kompleks. Bare én gang siden 2012-13-sesongen sluttet, har laget slått "lillebror" i ligaen. Det forrige ligaoppgjøret på Atléticos hjemmebane endte 0-0, akkurat som oppgjøret i høst på Santiago Bernabéu. Vi tror på en ny målfattig kamp, der maks ett av lagene scorer.

