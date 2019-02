STRAMMET INN: Eirik Horneland har nulltoleranse for de som kommer for sent til frokost. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Dette er Hornelands RBK-grep: - Positivt overrasket

Etter en turbulent start på året er Eirik Horneland (43) endelig i gang med sin trenergjerning i Rosenborg. Mobilforbud og strammere krav til punktlighet er bare to av tiltakene han allerede har iverksatt på Brakka.

– Det ser veldig lovende ut. Jeg er veldig positivt overrasket, og det er veldig god stemning i gruppa, sier RBK-profilen Pål André Helland om Eirik Hornelands første drøye uke ved roret.

Rosenborg har lagt bak seg en lang konflikt med Haugesund om tjenestene til Eirik Horneland , og har også hatt en belastende rettssak mot de tidligere trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun på nyåret . Nå er de på plass i Algarve i Portugal, og kan endelig fokusere fullt og helt på sesongoppkjøringen.

– Horneland har veldig stor frihet. Vi har en klar og tydelig dialog på hvilke retningslinjer vi skal ha, og hvilke områder han skal få sette sin standard på. Det er viktig at trenere med en klar idé må få gjennomføre dem, han er hentet inn for å sette sin filosofi. Responsen har vært veldig god, det har vært en veldig tydelig tilstedeværelse på feltet - men det visste vi på forhånd, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

For en drøy uke etter at han hadde sin første arbeidsdag på treningsfeltet til Rosenborg, har Horneland allerede satt sitt preg på klubben.

Adresseavisen har tidligere omtalt noen av de konkrete tiltakene haugalendingen har iverksatt som VG her går gjennom:

1. Punktlighet og tidligere trening

Å komme for sent til frokost har tidligere ført til et bidrag i botkassa, men nå blir de også ekskludert fra trening. Spillerne som kommer for sent, må i så fall trene alternativt og uten å være med på fotballøkta.

– I tillegg har treningene begynt en time tidligere enn under Rini Coolen, sier Pål André Helland, som sier at det er null problem for ham - som småbarnsfar er han uansett tidlig på’n.

2. Mobilfri sone

Fra frokosten starter til de er tilbake til lunsj, har Horneland innført mobilfri sone, der spillerne fysiske må legge igjen telefonene sine, skriver Adresseavisen.

– De vil at vi skal snakke litt mer med hverandre ansikt til ansikt, sier Helland, og gjentar det Horneland sa til Adresseavisen forrige uke.

Vingen legger til at han har et nyttårsforsett om å bruke skjermen mindre, og at denne endringen har blitt godt tatt imot.

3. Endring i spillestil

Horneland bekreftet på pressekonferansen da han ble presentert, at han skulle spille med tre midtbanespillere. Men Adresseavisen har observert at kantene spiller mer sentralt enn tidligere.

– En justering med tanke på spillestil er naturlig med nye impulser. Han har klare ideer, det skal han få komme inn på senere, og det er fortsatt kort tid siden han tok over, sier Bjørnebye.

Pål André Helland forklarer hvordan vingene skal spille litt nærmere spissen, litt smalere enn før, og dermed åpne rom for at backene kan komme på løp.

– Den nye utgangsposisjonen minner litt om den til Liverpool, forklarer Helland, som sa til Eurosports Eliteserien-podcast at han ser frem til å spille mer sentralt og rettet mot mål.

4. Spillergruppen

Horneland og Bjørnebye jobber tett for å finne den optimale balansen i troppen, noe sistnevnte kaller en kontinuerlig prosess. De har signert midtstopper Gustav Valsvik og midtbanespiller Gjermund Åsen i januar, og har så langt lykkes i å beholde attraktive spillere som Birger Meling, André Hansen og Alexander Søderlund.

– Horneland har vært veldig tydelig på at han skal utvikle spillerne vi har i klubben. Og det er litt spesielt akkurat nå, for markedet er ekstremt opphetet rundt slutten av et overgangsvindu, sier Bjørnebye, som avviser å kommentere på potensielle kjøp eller salg.

Adresseavisen lister også opp intensitet, korte avstander og klar rollefordeling som andre grep Horneland har gjennomført.