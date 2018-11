UTENFOR RETTEN: Her kommer Nicklas Bendtner til København Byret med sin advokat fredag morgen. Foto: MARTIN SYLVEST / Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner dømt til 50 dagers ubetinget fengsel

FOTBALL 2018-11-02T14:41:29Z

KØBENHAVN/OSLO (VG) Rosenborg-stjernen Nicklas Bendtner (30) er dømt til 50 dagers ubetinget fengsel etter voldsepisoden i København 9. september.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Christina Paulos Syversen

Publisert: 02.11.18 15:41 Oppdatert: 02.11.18 16:14

– Vi har ikke funnet grunnlag for å gjøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfunnstjeneste. Det er fordi det er snakk om vold og grov vold. Vi har lagt vekt på skaden, som ikke var helt uvesentlig. Det var brudd i kjeven, sier dommer Kirsten Schmidt i København Byret.

Dansken skal i tillegg betale sakens omkostninger samt 11.300 i erstatning til taxisjåføren. Retten har konkludert med at Bendtner både slo og sparket sjåføren etter at han og kjæresten Philine Roepstorff hadde havnet i en krangel med ham natt til 9. september. Dette skyldtes i utgangspunktet at de reagerte på at sjåføren ikke kjørte den veien de ba ham om.

Bendtner har anket dommen til landsretten med påstand om frifinnelse.

– Det er ikke snakk om et tilfeldig overfall på en tilfeldig person. Det er vi tilfreds med er kommet frem, sier Bendtners advokat Anders Németh til det enorme pressekorpset – inkludert VG – utenfor København Byret.

– Bendtner hadde heller sett at det ble en frifinnelse, men er glad for de ting som er kommet frem, sier advokaten.

Han påpeker at de er «uenige om forskjellige ting» og sikter spesielt til sparket. Retten har konkludert med at Bendtner sparket taxisjåføren, mens RBK-spilleren og hans forsvarer mener at det ikke er tilstrekkelig med bevis på dette. Han understreker samtidig at Bendtner tross alt er glad for at han fikk en mildere straff enn de tre månedene med ubetinget fengsel som aktor la ned påstand om .

Bendtner og hans kjæreste Philine Roepstorff forlot København Byret uten å gi kommentarer til pressen.

Retten har besluttet å frifinne taxisjåføren, da de «ikke finner det bevist at han hadde forsett til vold da han kastet en tom boks» på fotballstjernen.

– Vi er fornøyde, sier taxisjåførens advokat Mette Grith Stage.

Her kan du lese alt om det som kom frem i Bendtners rettssak fredag.

