Eks-kommentator om Barcelonas utvikling: – Identiteten har forsvunnet

Den forhenværende La Liga-kommentatoren Magnar Kvalvik mener spesielt to faktorer gjør at Barcelona ikke er til å kjenne igjen fra glansdagene.

– For det første, har de ikke en spillestil som vinner kamper, de har enkeltspillere som vinner kamper, sier Kvalvik og sikter først og fremst til Lionel Messi – og avhengigheten av ham, som har fått et eget navn, «Messipendencia».

Under kan du se et eksempel, da Messi reddet poeng mot Valencia for to uker siden:

Kvalvik kommenterte La Liga for CMore en årrekke, men er fortsatt aktuell med den ukentlige fotballpodkasten «LaLigaLoca». Den andre grunnen til at han mener Barcelonas identitet er på sviktende grunn, er:

– Det er ikke lenger den samme strukturen fra bunnen og opp, ungdomsakademiet La Masía er ikke like innflytelsesrikt som før. Nå ser vi i stedet at de selger spennende talenter og har en startellever bestående av svært dyrekjøpte stjerner. Fundamentet er ikke der lenger, mener Kvalvik og mener at dette i sum fører til at «identiteten har forsvunnet».

Likevel tror han ikke at kveldens kamp blir noen dans på roser for Sevilla, serielederen som kommer på besøk til Barcelona lørdag klokken 20.45, et storoppgjør sendt på VG+.

– Det typiske Sevilla vil kollapse, det typiske Barcelona vil løfte seg. Jeg tror nok det blir en typisk kamp mellom Sevilla og Barcelona, sier «LaLigaLoca»-profilen.

Han spår dermed seier til Barcelona, men sier mye beror på nøkkelduellen med Barcelonas Jordi Alba og den revitaliserte Sevilla-spilleren Jesus Návas. Dermed kan Barcelona gjenerobre tabelltoppen i La Liga, men:

– Barcelonas førsteprioritet er Champions League, siden de ikke kan leve med at Real Madrid har vunnet den så mange år på rad. Men faller de lengre av i La Liga, vil presset virkelig bli stort, mener Kvalvik.

Kanskje blir Lionel Messi nødt til å rydde opp igjen – som mot Tottenham:

VGs tips: Uavgjort

VGs oddstips går mot Magnar Kvalvik. Barcelona-sjef Valverde har presset på seg etter fire strake seriekamper uten seier før lørdagens storkamp.

Motstanderen Sevilla topper overraskende nok tabellen etter fire seirer på rad i serien, inkludert en råsterk 3–0-seier over Real Madrid samt en 6–2-nedsabling borte mot Levante.

Med tanke på Barcelonas nevnte form og skadefraværet av viktige Samuel Umtiti i midtforsvaret, kunne denne kampen neppe kommet på et bedre tidspunkt for Sevilla. Oddsen på Barcelona-seier er som vanlig svært lav, også fordi de har vunnet syv av de siste åtte kampene mot denne motstanderen, men vi synes formkurvene taler mer for uavgjort her.

Det er vårt anbefalte spill til 4,85 i odds. Kampen kan du se på VG +, som også stiller med studiosending og egen kommentator. Spillestopp er klokken 20.40.

